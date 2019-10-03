"Yusuf Yazıcı seneye Galatasaray'a gider!"

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçlarında Lille evinde Chelsea'yi konuk etti. Milli yıldızlarımızdan Zeki Çelik'in 90 dakika oyunda kaldığı maçta, Yusuf Yazıcı 61. dakikada oyuna girdi. Chelsea'nin 2-1 kazandığı maç sonrası, Yusuf Yazıcı gündem oldu...
3 Ekim 2019 Perşembe 09:52
Güncelleme: 03.10.2019 10:02
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Şampiyonlar Ligi'nde Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nı formasını giydiği Lille evinde Chelsea ile karşılaştı.
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Fransız ekibi sahasında Lampard'ın öğrencilerine 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.
Milli futbolculardan Zeki Çelik 90 dakika forma giyerken, Yusuf Yazıcı ise 61. dakikada oyuna dahil oldu.
Gösterdiği performans yetersiz gözüken Yusuf için eski takımı Trabzonspor'un taraftarları sosyal medyada genç futbolcu hakkında yorumlarda bulundu.