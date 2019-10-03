'Yusuf Yazıcı seneye Galatasaray'a gider!' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Ekim 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri "Yusuf Yazıcı seneye Galatasaray'a gider!"

"Yusuf Yazıcı seneye Galatasaray'a gider!"

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçlarında Lille evinde Chelsea'yi konuk etti. Milli yıldızlarımızdan Zeki Çelik'in 90 dakika oyunda kaldığı maçta, Yusuf Yazıcı 61. dakikada oyuna girdi. Chelsea'nin 2-1 kazandığı maç sonrası, Yusuf Yazıcı gündem oldu...
3 Ekim 2019 Perşembe 09:52 Güncelleme: 03.10.2019 10:02
Yusuf Yazıcı seneye Galatasaray'a gider!

Şampiyonlar Ligi'nde Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nı formasını giydiği Lille evinde Chelsea ile karşılaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yusuf Yazıcı seneye Galatasaray'a gider!

Fransız ekibi sahasında Lampard'ın öğrencilerine 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Yusuf Yazıcı seneye Galatasaray'a gider!

Milli futbolculardan Zeki Çelik 90 dakika forma giyerken, Yusuf Yazıcı ise 61. dakikada oyuna dahil oldu.

Yusuf Yazıcı seneye Galatasaray'a gider!

Gösterdiği performans yetersiz gözüken Yusuf için eski takımı Trabzonspor'un taraftarları sosyal medyada genç futbolcu hakkında yorumlarda bulundu.

Yusuf Yazıcı seneye Galatasaray'a gider!

İşte o paylaşımlardan bazıları...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN