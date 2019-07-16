Yusuf Erdoğan'dan Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'da, transfer harekatı Fatih Terim'in raporlarına göre tam gaz devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz haftalarda birçok transferi duyurmasının ardından gün içinde iki isimle daha imza aşamasına geldi. Fernando'nun ayrılığının ardından orta sahadaki boşluğu Jean Michael Seri ile dolduracak olan Aslan, Fernando'yu yedekleyecek kaleci eksiğini ise Boluspor'dan Okan Kocuk'u kadrosuna katarak tamamlamayı hedefliyor. Bu iki isim resmen duyurulmamış olsa da kısa bir süre içerisinde KAP bildirimlerinin gelmesi bekleniyor. Öte yandan transfer sezonunun başlamasıyla Galatasaray'a geleceği yönünde haberler çıkan hatta Galatasaray formasıyla fotoğraf paylaşan Yusuf Erdoğan'ın bu transferi gerçekleşmemiş, oyuncu daha sonrasında Kasımpaşa'ya transfer olmuştu. 26 yaşındaki Yusuf Erdoğan bu süreçte yaşananlar hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın açıklamaları...
16 Temmuz 2019 Salı 23:54
Güncelleme: 16.07.2019 23:55
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Galatasaray formalı fotoğrafları çıktıkran sonra transferi iptal olan ve Kasımpaşa'ya imza atan Yusuf Erdoğan, beIN Sports'a yaşananları anlattı.
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Galatasaray ile anlaşmanın bozulduğunu kaydeden Yusuf, "Bitmiş gibi bir durum vardı ortada. Neler oldu, neler yaşandı, herkes zamanla doğruyu, yanlışı anlayacaktır."
"Askerde de böyle bir muhabbetim olmuştu. Anlaşmaya vardık, daha sonra olumsuz şeyler oldu. Fatih hocanın olumsuz raporu mu oldu, bilmiyorum, nasip olmadı artık."
"Fotoğraf mevzusu falan çıktı benim. Çok abartılacak, medyada abartıldığı kadar kötü bir durum yaşadığımı düşünmüyorum."
"Arkadaşımın benimle askerlik yapması ve kendi için anı biriktirmesi nedeniyle şanssızlık mı diyelim artık" ifadelerini kullandı."