Yusuf Erdoğan'dan Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'da, transfer harekatı Fatih Terim'in raporlarına göre tam gaz devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz haftalarda birçok transferi duyurmasının ardından gün içinde iki isimle daha imza aşamasına geldi. Fernando'nun ayrılığının ardından orta sahadaki boşluğu Jean Michael Seri ile dolduracak olan Aslan, Fernando'yu yedekleyecek kaleci eksiğini ise Boluspor'dan Okan Kocuk'u kadrosuna katarak tamamlamayı hedefliyor. Bu iki isim resmen duyurulmamış olsa da kısa bir süre içerisinde KAP bildirimlerinin gelmesi bekleniyor. Öte yandan transfer sezonunun başlamasıyla Galatasaray'a geleceği yönünde haberler çıkan hatta Galatasaray formasıyla fotoğraf paylaşan Yusuf Erdoğan'ın bu transferi gerçekleşmemiş, oyuncu daha sonrasında Kasımpaşa'ya transfer olmuştu. 26 yaşındaki Yusuf Erdoğan bu süreçte yaşananlar hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın açıklamaları...