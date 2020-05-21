'Yolcudur Abbas' Belhanda'nın menajeri transferi doğruladı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Galeri 'Yolcudur Abbas' Belhanda'nın menajeri transferi doğruladı

'Yolcudur Abbas' Belhanda'nın menajeri transferi doğruladı

Galatasaray'ın yıldızı Belhanda'nın menajeri D'Avila, "Real Betis oyuncumu ısrarla istiyor. Ayrıca Monaco, Sevilla, Al Hilal ve Al İttihad da talipleri arasında yer alıyor" dedi. Öte yandan D'Avila, Galatasaray'ın Faslı futbolcu için talep ettiği bonservis bedelini de açıkladı.
21 Mayıs 2020 Perşembe 06:46 Güncelleme: 21.05.2020 06:49
'Yolcudur Abbas' Belhanda'nın menajeri transferi doğruladı

Galatasaray'da bir devir sona eriyor... Temmuz 2017'de sarı- kırmızılı kulübe katılan ve formayı giydiği ilk günden bugüne kadar tartışmaların odağında olan Younes Belhanda'nın ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

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'Yolcudur Abbas' Belhanda'nın menajeri transferi doğruladı

30 yaşındaki futbolcunun menajeri William D'Avila, Fas'taki Massae gazetesine önemli açıklamalar yaparken transfer iddialarını doğruladı.

'Yolcudur Abbas' Belhanda'nın menajeri transferi doğruladı

''BETIS İLE GÖRÜŞÜYORUZ''
D'Avila oyuncusuna birçok Avrupa kulübünün talip olduğunu söylerken, "Real Betis ile transferi için ciddi şekilde görüşüyoruz. Ayrıca Monaco, Sevilla, Al Hilal ve Al İttihad'ın da ilgisi bulunuyor" ifadelerini kullandı.

'Yolcudur Abbas' Belhanda'nın menajeri transferi doğruladı

GALATASARAY 10 MİLYON EURO TALEP EDİYOR
Belhanda'nın sözleşmesinin Haziran 2021'de sona ereceğini belirten D'Avila, "Galatasaray yönetimi oyuncuyu satmak için 10 milyon euro talep ediyor. Belhanda'nın sözleşmesi 2021'de sona erecek. Ya sözleşmesini uzatmalı ya da ayrılmalı" ifadelerini kullandı.

'Yolcudur Abbas' Belhanda'nın menajeri transferi doğruladı

Belhanda, Dinamo Kiev'den 3 yıl önce 10 milyon euro'ya transfer edilmişti. Yıllık 3 milyon 350 bin euro net maaş, Süper Lig ve Avrupa'da kazanılan her bir puan için 5 bin euro prim alıyor.

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