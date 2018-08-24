Yine Kevin Grosskreutz vakası: Maiconun evrakları...

Geçen sezon başında Sao Paulo'dan Galatasaray'a 7.5 milyon euroya transfer olan Maicon, geçen sezon 35 maçta oynadı ve 5 gol attı.

Maicon'un gerçekleşmeyen transfer olayına Galatasaray hiç yabancı değil.

İşte son dakika gerçekleşmeyen transferler;