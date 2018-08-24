Yine Kevin Grosskreutz vakası: Maiconun evrakları... - Galeri - Fotomaç
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Yine Kevin Grosskreutz vakası: Maicon'un evrakları...
Galatasaray Maicon'u, evrakların yetişmemesi sebebiyle gönderemedi. Son dakika gerçekleşmeyen transferleri sizler için derledik.
24 Ağustos 2018 Cuma, 10:21:32
Güncelleme: 11:01:25
Yine Kevin Grosskreutz vakası: Maicon'un evrakları...
Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal, transfer döneminin kapanmasına 1 saat kala Maicon için girişimde bulundu.
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Yine Kevin Grosskreutz vakası: Maicon'un evrakları...
Ancak Arabistan ekibi Maicon'u kadrosuna katmak için gereken evrakları zamanında yetiştiremeyince transfer gerçekleşmedi.
Yine Kevin Grosskreutz vakası: Maicon'un evrakları...
Konu hakkında açıklama yapan Al Hilal Başkanı Sami Al Jaber, "Transfer dönemini son bölümünde yaşadığımız problem nedeniyle taraftarlardan özür dileriz." ifadelerini kullandı.
Yine Kevin Grosskreutz vakası: Maicon'un evrakları...
Geçen sezon başında Sao Paulo'dan Galatasaray'a 7.5 milyon euroya transfer olan Maicon, geçen sezon 35 maçta oynadı ve 5 gol attı.
Maicon'un gerçekleşmeyen transfer olayına Galatasaray hiç yabancı değil.
İşte son dakika gerçekleşmeyen transferler;
Yine Kevin Grosskreutz vakası: Maicon'un evrakları...
Galatasaray 2015 yaz transfer döneminde Dortmund'dan Grosskreutz'u transfer etmiş ancak yapılan bir hata nedeniyle evraklar yetişmemişti.