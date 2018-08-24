Yine Kevin Grosskreutz vakası: Maiconun evrakları... - Galeri - Fotomaç
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    Yine Kevin Grosskreutz vakası: Maicon'un evrakları...

    Galatasaray Maicon'u, evrakların yetişmemesi sebebiyle gönderemedi. Son dakika gerçekleşmeyen transferleri sizler için derledik.
    24 Ağustos 2018 Cuma, 10:21:32 Güncelleme: 11:01:25
    Yine Kevin Grosskreutz vakası: Maicon'un evrakları...
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    Yine Kevin Grosskreutz vakası: Maiconun evrakları...

    Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal, transfer döneminin kapanmasına 1 saat kala Maicon için girişimde bulundu.

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    Yine Kevin Grosskreutz vakası: Maicon'un evrakları...
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    • 14
    Yine Kevin Grosskreutz vakası: Maiconun evrakları...

    Ancak Arabistan ekibi Maicon'u kadrosuna katmak için gereken evrakları zamanında yetiştiremeyince transfer gerçekleşmedi.

    Yine Kevin Grosskreutz vakası: Maicon'un evrakları...
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    • 14
    Yine Kevin Grosskreutz vakası: Maiconun evrakları...

    Konu hakkında açıklama yapan Al Hilal Başkanı Sami Al Jaber, "Transfer dönemini son bölümünde yaşadığımız problem nedeniyle taraftarlardan özür dileriz." ifadelerini kullandı.

    Yine Kevin Grosskreutz vakası: Maicon'un evrakları...
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    • 14
    Yine Kevin Grosskreutz vakası: Maiconun evrakları...

    Geçen sezon başında Sao Paulo'dan Galatasaray'a 7.5 milyon euroya transfer olan Maicon, geçen sezon 35 maçta oynadı ve 5 gol attı.

    Maicon'un gerçekleşmeyen transfer olayına Galatasaray hiç yabancı değil.

    İşte son dakika gerçekleşmeyen transferler;

    Yine Kevin Grosskreutz vakası: Maicon'un evrakları...
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    Yine Kevin Grosskreutz vakası: Maiconun evrakları...

    Galatasaray 2015 yaz transfer döneminde Dortmund'dan Grosskreutz'u transfer etmiş ancak yapılan bir hata nedeniyle evraklar yetişmemişti.

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