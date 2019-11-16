Yıldız isim Galatasaray için gemileri yaktı!

Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği performansı gösteremeyen Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Devre arasında yeni bir transfer operasyonuna start verecek olan sarı-kırmızılılar birçok futbolcuyu listesine aldı. Galatasaray'ın transfer listesinin 1 numarasında olan yıldız isme Rusya'dan sürpriz bir teklif çıksa da tercihinin sarı-kırmızılı kulüp olduğu iddia edildi. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...
16 Kasım 2019 Cumartesi 19:16
Güncelleme: 16.11.2019 19:16
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Galatasaray'ın transferdeki gözdesinden flaş bir hamle geldi.
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Sarı-kırmızılılar büyük umutlarla başladığı sezonda şu ana kadar hedeflerinin altında kaldı.
Süper Lig'de ilk 11 hafta sonunda 19 puanla liderin 2 puan arkasında 6. sırada bulunan Galatasaray'da oynanan futbol beklentileri karşılayamadı.
Şampiyonlar Ligi'nde 1 puanla son sırada bulunan sarı-kırmızılılar asıl hedef olarak UEFA Avrupa Ligi'ni belirledi.
Galatasaray'da Falcao'nun sakatlığının ne zaman düzeleceği belirsizliğini korurken Andone'nin dizinde yaşadığı sorun planları alt üst etti.