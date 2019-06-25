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Yıldız golcüden Galatasaray itirafı! "Fatih Terim ile..."
Mbaye Diagne'yi Arabistan'a göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılılar golcü pozisyonu için dünya yıldızlarını listesine aldı! Diğer taraftan, sarı kırmızılı ekiple ilgili hem Türkiye'den hem de Avrupa basınından flaş iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Arjantinli golcü menajerleri aracılığıyla Galatasaray'a mesaj yolladı...
25 Haziran 2019 Salı 16:10
Güncelleme: 25.06.2019 16:10
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Sezonu iki kupayla kapatmayı başaran Galatasaray, transferin de yıldızı olmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, Avrupa arenasında başarı elde etmek için elindeki tüm imkanları zorlayacak.
Yönetim, ara transfer döneminde olduğu gibi yaz transfer döneminde de forvet transferine öncelik verecek.
Galatasaray, devre arası transfer döneminde Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'yu kadrosuna katmış ancak iki oyuncudan da istediği verimi alamamıştı.
Diagne ile yollarını ayırması beklenen Cimbom'da Mitroglou'nun geleceği ise belirsizliğini koruyor.