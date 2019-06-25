Yıldız golcüden Galatasaray itirafı! "Fatih Terim ile..."

Mbaye Diagne'yi Arabistan'a göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılılar golcü pozisyonu için dünya yıldızlarını listesine aldı! Diğer taraftan, sarı kırmızılı ekiple ilgili hem Türkiye'den hem de Avrupa basınından flaş iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Arjantinli golcü menajerleri aracılığıyla Galatasaray'a mesaj yolladı...