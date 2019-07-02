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02 Temmuz 2019, Salı
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Yeni transferler formayı giydi!

Süper Lig'de transfer bombaları patlamaya devam ediyor. İki dev kulüp Galatasaray ve Fenerbahçe birçok ismi kadrosuna katarken, yeni isimler için de temaslarını sürdürüyor. Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel'e imza attırırken, Fenerbahçe'de forma giyen Şener Özbayraklı'yı da kadrosuna kattı. Eski takımlarına karşı forma giyecek yıldız isimler yeni formalarını ilk kez giydiler. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'de top koşturacak yeni isimlerin formalarıyla ilk görüntüleri...
2 Temmuz 2019 Salı 21:38
Yeni transferler formayı giydi!

Süper Lig'de transfer bombaları bir bir patlamaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni transferler formayı giydi!

Transfer sezonunun açılmasıyla gelecek sezona için kadrosunu güçlendirmek isteyen kulüpler transferlerine hız kesmeden devam ediyor.

Yeni transferler formayı giydi!

Transfer sezonunda isminden en çok bahsettiren kulüpler Galatasaray ve Fenerbahçe olurken. Galatasaray şu ana kadar 5, Fenerbahçe ise 4 ismi resmen duyurdu.

Yeni transferler formayı giydi!

Galatasaray'da yeni sezonda forma giyecek isimler, Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Adem Büyük ve Ozornwafor olurken Fenerbahçe'de Max Kruse, Allahyar, Emre Belözoğlu ve Murat Sağlam takıma katılan yeni isimler oldu.

Yeni transferler formayı giydi!

Transferlerin açıklanmasının ardından kulüplerine ulaşan oyuncular, yeni takımlarının formalarını ilk kez sırtlarına geçirdi ve bazı açıklamalarda bulundu...

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