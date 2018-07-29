Valenciadan Henry Onyekuru hamlesi - Galeri - Fotomaç
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Valencia'dan Henry Onyekuru hamlesi
İspanya La Liga ekiplerinden Valencia, Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru'nun kiralama kontratını iptal edip kadrosuna katmaya çalışıyor.
29 Temmuz 2018 Pazar, 10:34:52
Valencia'dan Henry Onyekuru hamlesi
İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'nın, sarı-kırmızılı kulübün Everton'dan kiraladığı kanat oyuncusu Henry Onyekuru'yu bonservisiyle birlikte almak istediği ortaya çıktı.
Valencia'dan Henry Onyekuru hamlesi
Valencia'nın Everton ile yaptığı görüşmede genç oyuncunun Galatasaray ile kiralama kontratının iptal edilmesini ve Onyekuru'nun Valencia kampına katılmasını istediği ifade edildi.
Valencia'dan Henry Onyekuru hamlesi
İspanyol ekibinin bu hamlesi Galatasaray yönetimini huzursuz etti.
Valencia'dan Henry Onyekuru hamlesi
Ancak yöneticiler sezon başlamadan önce böyle bir transferin mümkün olmadığını dile getirdi.
Valencia'dan Henry Onyekuru hamlesi
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Anderlecht forması giyen genç yıldız, çıktığı 28 maçta 10 gol kaydetti.
Valencia'dan Henry Onyekuru hamlesi
Onyekuru'nun Everton ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.