Valenciadan Henry Onyekuru hamlesi - Galeri - Fotomaç
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    Valencia'dan Henry Onyekuru hamlesi

    İspanya La Liga ekiplerinden Valencia, Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru'nun kiralama kontratını iptal edip kadrosuna katmaya çalışıyor.
    29 Temmuz 2018 Pazar, 10:34:52
    Valencia'dan Henry Onyekuru hamlesi
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    Valenciadan Henry Onyekuru hamlesi

    İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'nın, sarı-kırmızılı kulübün Everton'dan kiraladığı kanat oyuncusu Henry Onyekuru'yu bonservisiyle birlikte almak istediği ortaya çıktı.

    Valencia'dan Henry Onyekuru hamlesi
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    • 6
    Valenciadan Henry Onyekuru hamlesi

    Valencia'nın Everton ile yaptığı görüşmede genç oyuncunun Galatasaray ile kiralama kontratının iptal edilmesini ve Onyekuru'nun Valencia kampına katılmasını istediği ifade edildi.

    Valencia'dan Henry Onyekuru hamlesi
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    Valenciadan Henry Onyekuru hamlesi

    İspanyol ekibinin bu hamlesi Galatasaray yönetimini huzursuz etti.

    Valencia'dan Henry Onyekuru hamlesi
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    • 6
    Valenciadan Henry Onyekuru hamlesi

    Ancak yöneticiler sezon başlamadan önce böyle bir transferin mümkün olmadığını dile getirdi.

    Valencia'dan Henry Onyekuru hamlesi
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    Valenciadan Henry Onyekuru hamlesi

    Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Anderlecht forması giyen genç yıldız, çıktığı 28 maçta 10 gol kaydetti.

    Valencia'dan Henry Onyekuru hamlesi
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    • 6
    Valenciadan Henry Onyekuru hamlesi

    Onyekuru'nun Everton ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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