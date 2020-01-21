Usta yorumcudan flaş sözler! ''Fatih Terim tribüne oynuyor''
Futbol otoriteleri Zeki Uzundurukan, Erman Toroğlu, Reha Kapsal ve Serkan Korkmaz Süper Lig'deki futbol gündemiyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulunurken, Arda Turan'ın olası Galatasaray transferini yorumladılar. İşte futbol otoritelerinin gündem belirleyen açıklamaları...
Fatih Terim "Yaptık yine yaparız" diyerek şampiyonluk mesajı verdi. Geçen sezon 8 puanlık fark kapanmıştı. Başakşehir, Sivas, F.Bahçe deplasmanları var. Aynısı olabilir mi?
UZUNDURUKAN: Galatasaray, ilk yarıya oranla daha bir toparlamış ve takım olmuş. Onyekuru'nun da katılımı ile çok can yakar bu Galatasaray... Falcao hâlâ hazır değil ama üzerine koyuyor her maç. Emre Akbaba ile çok iyi bir ikili olacak gibi görünüyor. Falcao, rakip savunmaları oyalarken, Emre Akbaba fırsatçılığını konuşturup çok gol atar.
Onyekuru geldikten sonra da Falcao daha fazla topla buluşacağı için gol sayısını artırır. Ama Fatih Terim, her 'Arda Turan sorusuna' neden bu kadar uzun cevaplar veriyor hiç anlamış değilim. Kulübün patronu yani Başkanı 'Arda gündemimizde yok, hocamızla yaptığımız transfer görüşmelerinde Arda'nın 'A'sı bile gündemimize gelmedi' demesine rağmen, Terim'in her fırsatta Arda'ya kucak açıcı cümleler kurması doğru değil.Terim'in Arda'ya neden bu kadar düşkünlüğü var onu da anlayamıyorum.Fatih Terim, Arda ile ilgili konuştukça Başkan Mustafa Cengiz zor durumda kalıyor.
Galatasaray'ın başarılı olmasını istemeyenlerin eline koz vermiş oluyor Fatih hoca... Arda'nın Galatasaray için 'memleket meselesi' haline getirilmesi takımı yıpratır, yönetimi yıpratır. O yüzden Terim'in artık 'hiç açılmamış Arda defterini' gereksiz yere sürekli açması ve Arda gündemini sıcak tutmasının G.Saray'da kime ne yararı var? Bir kulüpte 'Başkan ne diyorsa o'dur! Başkan da Arda'yı istemiyor! O zaman diğerlerine susmak düşer!
KAPSAL: Geçen sezondan referans alabileceğimiz somut bir başarı var. Yalnız çok önemli iki detay var. 1-Galatasaray'ın kadrosu geçen sezonla aynı değil. 2-Geçen sezon sadece Başakşehir ile yarışın içine girmişti, şimdi ise 4-5 takım daha var. Bu çok önemli bir detay. Galatasaray'ın ve ilk devrede deplasman sıkıntısı yaşayan şampiyonluk yarışındaki diğer takımların kaldı ki Cimbom bunu 2.5 sezondur yaşıyor, ilk saha performansları değil dış saha performansları fark yaratacaktır.