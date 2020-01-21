Usta yorumcudan flaş sözler! ''Fatih Terim tribüne oynuyor''



Onyekuru geldikten sonra da Falcao daha fazla topla buluşacağı için gol sayısını artırır. Ama Fatih Terim, her 'Arda Turan sorusuna' neden bu kadar uzun cevaplar veriyor hiç anlamış değilim. Kulübün patronu yani Başkanı 'Arda gündemimizde yok, hocamızla yaptığımız transfer görüşmelerinde Arda'nın 'A'sı bile gündemimize gelmedi' demesine rağmen, Terim'in her fırsatta Arda'ya kucak açıcı cümleler kurması doğru değil.Terim'in Arda'ya neden bu kadar düşkünlüğü var onu da anlayamıyorum.Fatih Terim, Arda ile ilgili konuştukça Başkan Mustafa Cengiz zor durumda kalıyor.

