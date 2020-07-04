Usta yazardan flaş Onyekuru yorumu 'Bu işte büyük bir saçmalık var' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Usta yazardan flaş Onyekuru yorumu "Bu işte büyük bir saçmalık var"

Usta yazardan flaş Onyekuru yorumu "Bu işte büyük bir saçmalık var"

Süper Lig'de 30. hafta dün oynanan Denizlispor-Gaziantep FK mücadelesi ile resmen başladı. 30. hafta birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olacakken, Sabah Gazetesi'nin usta kalemlerinden Bülent Timurlenk, haftanın dikkat çeken olayları ve oynanacak mücadeleler hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

4 Temmuz 2020 Cumartesi 11:20 Güncelleme: 04.07.2020 11:22
Usta yazardan flaş Onyekuru yorumu Bu işte büyük bir saçmalık var

Henry Onyekuru'nun kulübü Monaco tarafından geri çağrılmasını 'saçmalık' olarak nitelendiren Timurlenk, "Mevsimlik pamuk işçisi bile hasadı kaldırmadan evine gitmez" yorumunda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Usta yazardan flaş Onyekuru yorumu Bu işte büyük bir saçmalık var

"BU İŞTE BÜYÜK BİR SAÇMALIK VAR"
Galatasaray, Onyekuru şokuyla sarsıldı. Yıldız futbolcunun durumu ve yaşananlar için yorumunuz nedir? Fatih Terim nasıl bir formül bulabilir?

Usta yazardan flaş Onyekuru yorumu Bu işte büyük bir saçmalık var

Sezon bitmeden kiralık oyuncunun kulübüne dönmesi büyük saçmalık. FIFA, UEFA iki satır açıklamayla sorunu çözebilirdi. Mevsimlik pamuk işçisi bile Çukurova'da hasadı kaldırmadan dönmez evine. Nagatomo'nun veda yemeğindeki fotoğraf karesi G.Saray'ın durumunu özetliyor.

Usta yazardan flaş Onyekuru yorumu Bu işte büyük bir saçmalık var

Japon oyuncunun sol tarafında üç sakat Muslera, Falcao, Andone; sağ tarafında sakatlıktan dönmüş Marcao, cezası bitmiş Mariano ve Saracchi. Rakibin silahı Sörloth iken Marcao'nun dönüşünde Terim'in Donk'u orta sahaya çekeceğini sanmıyorum.

Usta yazardan flaş Onyekuru yorumu Bu işte büyük bir saçmalık var

Bu bölgeyi Seri ile tamamlayacak isimler Ömer ve Taylan olur. 17 yaşındaki santrfor Erencan'ın bile şans bulabileceği bir büyük maç. Geçen hafta 20+ hücum geliştiren G.Saray, tabelayı bir kez değiştirebildi. Trabzon'un zaafı kalesini gole kapatamaması ancak ideal 11 ile çok gol atan bir takım... G.Saray bu maçı kaybederse Beşiktaş'a geçilebilir. Bıçak sırtındalar.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA