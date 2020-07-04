Usta yazardan flaş Onyekuru yorumu "Bu işte büyük bir saçmalık var"

Bu bölgeyi Seri ile tamamlayacak isimler Ömer ve Taylan olur. 17 yaşındaki santrfor Erencan'ın bile şans bulabileceği bir büyük maç. Geçen hafta 20+ hücum geliştiren G.Saray, tabelayı bir kez değiştirebildi. Trabzon'un zaafı kalesini gole kapatamaması ancak ideal 11 ile çok gol atan bir takım... G.Saray bu maçı kaybederse Beşiktaş'a geçilebilir. Bıçak sırtındalar.