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Usta yazardan flaş Onyekuru yorumu "Bu işte büyük bir saçmalık var"
Süper Lig'de 30. hafta dün oynanan Denizlispor-Gaziantep FK mücadelesi ile resmen başladı. 30. hafta birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olacakken, Sabah Gazetesi'nin usta kalemlerinden Bülent Timurlenk, haftanın dikkat çeken olayları ve oynanacak mücadeleler hakkında merak edilen soruları yanıtladı.
4 Temmuz 2020 Cumartesi 11:20
Güncelleme: 04.07.2020 11:22
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Henry Onyekuru'nun kulübü Monaco tarafından geri çağrılmasını 'saçmalık' olarak nitelendiren Timurlenk, "Mevsimlik pamuk işçisi bile hasadı kaldırmadan evine gitmez" yorumunda bulundu.
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Sezon bitmeden kiralık oyuncunun kulübüne dönmesi büyük saçmalık. FIFA, UEFA iki satır açıklamayla sorunu çözebilirdi. Mevsimlik pamuk işçisi bile Çukurova'da hasadı kaldırmadan dönmez evine. Nagatomo'nun veda yemeğindeki fotoğraf karesi G.Saray'ın durumunu özetliyor.
Japon oyuncunun sol tarafında üç sakat Muslera, Falcao, Andone; sağ tarafında sakatlıktan dönmüş Marcao, cezası bitmiş Mariano ve Saracchi. Rakibin silahı Sörloth iken Marcao'nun dönüşünde Terim'in Donk'u orta sahaya çekeceğini sanmıyorum.
Bu bölgeyi Seri ile tamamlayacak isimler Ömer ve Taylan olur. 17 yaşındaki santrfor Erencan'ın bile şans bulabileceği bir büyük maç. Geçen hafta 20+ hücum geliştiren G.Saray, tabelayı bir kez değiştirebildi. Trabzon'un zaafı kalesini gole kapatamaması ancak ideal 11 ile çok gol atan bir takım... G.Saray bu maçı kaybederse Beşiktaş'a geçilebilir. Bıçak sırtındalar.