Ümit Öztürk'ten olay açıklama: 'Hakemliği bırakırım!' - Fotomaç
11 Şubat 2019, Pazartesi
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Ümit Öztürk'ten olay açıklama: "Hakemliği bırakırım!"

Galatasaray-Trabzonspor maçında verdiği kararlarla gündeme oturan hakem Ümit Öztürk'ün, 2015 yılında TFF'nin Tam Saha dergisine verdiği röportaj ortaya çıktı. İşte o ifadeler...
11 Şubat 2019 Pazartesi, 09:22:52 Güncelleme: 09:44:34
Ümit Öztürk'ten olay açıklama: Hakemliği bırakırım!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

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Ümit Öztürk'ten olay açıklama: Hakemliği bırakırım!

Karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk verdiği kararlarla gündem haline geldi.

Ümit Öztürk'ten olay açıklama: Hakemliği bırakırım!

Özellikle Trabzonspor cephesinin büyük tepkisini çeken Ümit Öztürk, müsabaka sonrasında en fazla konuşulan isim oldu.

Ümit Öztürk'ten olay açıklama: Hakemliği bırakırım!

Ümit Öztürk'ün, 2015 yılında TFF'nin Tam Saha dergisine verdiği röportaj ortaya çıktı.

Ümit Öztürk'ten olay açıklama: Hakemliği bırakırım!

İşte Ümit Öztürk'ün o açıklamaları;

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