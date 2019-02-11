Ümit Öztürk'ten olay açıklama: 'Hakemliği bırakırım!' - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Ümit Öztürk'ten olay açıklama: "Hakemliği bırakırım!"
Galatasaray-Trabzonspor maçında verdiği kararlarla gündeme oturan hakem Ümit Öztürk'ün, 2015 yılında TFF'nin Tam Saha dergisine verdiği röportaj ortaya çıktı. İşte o ifadeler...
11 Şubat 2019 Pazartesi, 09:22:52
Güncelleme: 09:44:34
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk verdiği kararlarla gündem haline geldi.
Özellikle Trabzonspor cephesinin büyük tepkisini çeken Ümit Öztürk, müsabaka sonrasında en fazla konuşulan isim oldu.
Ümit Öztürk'ün, 2015 yılında TFF'nin Tam Saha dergisine verdiği röportaj ortaya çıktı.
İşte Ümit Öztürk'ün o açıklamaları;