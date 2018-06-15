UEFA ile yapılan anlaşmada can sıkan madde

İLK YIL HAYATİ

Galatasaray ağırlıklı olarak istediğini belki aldı ama daha her şey yeni başlıyor. Cimbom'u oldukça zorlu bir yıl bekliyor. UEFA ile yapılan yapılandırma anlaşması ile önümüzdeki sezon ancak 20 milyon euro'luk zarar açıklanabilecek. Son resmi açıklamada ise Galatasaray'ın borç/alacak farkı 1 milyar 61 milyon TL olarak duyuruldu. Yaklaşık 210 milyon euro... CFCB'nin uygulayacağı -20 milyon euro'luk hesap açığı kararı ile Galatasaray'ın önümüzdeki dönem 190 milyon euro kar elde etmesi zorunlu oldu.