UEFA ile yapılan anlaşmada can sıkan madde
UEFA'nın yaptırımları Galatasaray'ı sarsmak bir yana daha da kenetlenmesini sağladı. Büyük bir seferberlik ilan eden Mustafa Cengiz önderliğindeki yönetim, aslında Avrupa'da daha önce hiçbir takıma nasip olmayanı gerçekleştirdi. Daha önce ceza alan, imzalanan yapılandırma anlaşmasına uymayan ve bu yüzden CFCB (Finansal Kontrol Kurulu) komisyonunun önüne çıkan Galatasaray'ın men cezası alma ihtimali yüksek görülüyordu. Ama UEFA Şampiyonlar Ligi'ne götürmeyi başardı.
KAMPANYA BAŞLATTILAR
Üstüne de yönetim, daha önce kimseye ikinci kez yapılandırma anlaşması teklif dahi etmeyen komisyondan ikinci bir anlaşma kopardı. UEFA, sarı-kırmızılı ekibe kriterlere uymadığı için 6 milyon euro ceza keserken Şampiyonlar Ligi'ndeki kadrosunu da bu sezon için 21'le sınırladı. Ayrıca Cimbom, sattığı kadar oyuncu alabilecek. Cezaların açıklanmasının ardından taraftarlar destek kampanyaları için kolları sıvarken Başkan Cengiz de birlik olup "Yine başaracağız, yine kazanacağız" diye konuştu.
İNŞALLAH BİR DAHA OLMAZ
"UEFA bizi men edebilirdi ve büyük bir tehlike atlattık" diyen Başkan Mustafa Cengiz sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu bir zafer falan da değil. Bu sadece sahaya çıkılması için kapının açılması... İnşallah bir daha bu duruma düşmeyiz. Onlarca insan gece gündüz çalıştı. Raporlar hazırladı. Aslında Türk futbolunun mali ve idari anlamda bütün kabuğunun değişmesi gerekiyor. Güçlü bir inançla doğru bildiğimiz yolda Galatasaray'ın menfaatlerini önde tutarak hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz."
İLK YIL HAYATİ
Galatasaray ağırlıklı olarak istediğini belki aldı ama daha her şey yeni başlıyor. Cimbom'u oldukça zorlu bir yıl bekliyor. UEFA ile yapılan yapılandırma anlaşması ile önümüzdeki sezon ancak 20 milyon euro'luk zarar açıklanabilecek. Son resmi açıklamada ise Galatasaray'ın borç/alacak farkı 1 milyar 61 milyon TL olarak duyuruldu. Yaklaşık 210 milyon euro... CFCB'nin uygulayacağı -20 milyon euro'luk hesap açığı kararı ile Galatasaray'ın önümüzdeki dönem 190 milyon euro kar elde etmesi zorunlu oldu.
BERABERLİĞE PRİM YOK
UEFA'dan gelen yaptırımlar sonrasında kemer sıkma kararı alan Başkan Mustafa Cengiz hemen harekete geçti. Sözleşmelerde yazan beraberlikte alınan bir puana verilen 4-5 bin euro'luk primi kaldırmak istediklerini futbolcular ve menajerlerine deklere etti. Cengiz, eski dönemde sözleşmeli devam eden bazı oyuncuların menajerlerine de sözleşmelerinde yazan 10-15 bin euro aralığındaki maç başı ücretlerin ödenmeyeceğini iletti.
BAŞLARI ÖNE EĞİLMEYECEK
Başkan Mustafa Cengiz, kulübün imkanları dahilinde takıma gereken takviyeleri yapacaklarını söyledi. Şampiyonluğa ulaşan iyi bir kadroları olduğunu kaydeden Cengiz, "İhtiyaçlarımız var; kaynaklar kıt... Fatih hocam ve scout ekimizle birlikte en optimum transferleri yapacağız. Taraftarın başını önüne eğdirmeyecek bir takımla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz" diye konuştu.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.