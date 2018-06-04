Trezeguet Aslan oluyor

Rodrigues'i etkilemeyecek!

Galatasaray'ın Trezeguet'yi alması, Garry Rodrigues'le bağlantılı değil. Fatih Terim, iki yıldızı birlikte oynatmayı planlıyor. Fakat burada UEFA ile yapılacak anlaşma belirleyici olacak. Eğer transferde bazı şartlar getirilirse, o zaman mecburen Rodrigues satılacak.

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