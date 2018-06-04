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Trezeguet Aslan oluyor
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Rodrigues'i etkilemeyecek!
Galatasaray'ın Trezeguet'yi alması, Garry Rodrigues'le bağlantılı değil. Fatih Terim, iki yıldızı birlikte oynatmayı planlıyor. Fakat burada UEFA ile yapılacak anlaşma belirleyici olacak. Eğer transferde bazı şartlar getirilirse, o zaman mecburen Rodrigues satılacak.
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