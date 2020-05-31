Transferde ortalık karıştı! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Mayıs 2020, Pazar
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Transferde ortalık karıştı! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...

Türkiye'de transfer yarışı kızışıyor... Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle bir süre ertelenen ve 12 Haziran'da yeniden başlayacağı ilan edilen Süper Lig öncesinde kulüpler, yapılacak takviyeler için çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un da transfer için çalışmalarını yürüttüğü ifade edilirken, dev golcü için kıyasıya rekabete girildiği ortaya çıktı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
31 Mayıs 2020 Pazar 14:37 Güncelleme: 31.05.2020 15:00
Transferde ortalık karıştı! Beşiktaş Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'in şampiyonluk adayları Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor transferde vites yükseltti...

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Transferde ortalık karıştı! Beşiktaş Galatasaray ve Trabzonspor...

Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle yaşadığı mali sorunları en aza indirmek isteyen kulüpler, bir yandan bu projeler üzerinde dururken, diğer yandan da transferde ince eleyip sık dokuyorlar.

Transferde ortalık karıştı! Beşiktaş Galatasaray ve Trabzonspor...

Önceliklerini maliyeti düşük ya da bonservissiz isimlere veren Süper Lig devleri, kadrolarını güçlendirmek için bir dizi çalışma sürdürüyorlar.

Transferde ortalık karıştı! Beşiktaş Galatasaray ve Trabzonspor...

Bu bağlamda Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un gelecek sezondan itibaren forvet hattını güçlendirmek adına girişimde bulunduğu o isim, cmjornal.pt adlı internet sitesinde okuyuculara duyuruldu.

Transferde ortalık karıştı! Beşiktaş Galatasaray ve Trabzonspor...

3 DEV ABOUBAKAR'IN PEŞİNDE!

Şu anda Portekiz ekibi Porto'da bulunan Aboubakar'ın transferine ilişkin yazılan haberde oyuncunun geleceğinin Türkiye'de olduğu ifade edildi.

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