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Transferde ortalık karıştı! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...

Türkiye'de transfer yarışı kızışıyor... Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle bir süre ertelenen ve 12 Haziran'da yeniden başlayacağı ilan edilen Süper Lig öncesinde kulüpler, yapılacak takviyeler için çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un da transfer için çalışmalarını yürüttüğü ifade edilirken, dev golcü için kıyasıya rekabete girildiği ortaya çıktı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

31 Mayıs 2020 Pazar 14:37 Güncelleme: 31.05.2020 15:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





