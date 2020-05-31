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Transferde ortalık karıştı! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...
Türkiye'de transfer yarışı kızışıyor... Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle bir süre ertelenen ve 12 Haziran'da yeniden başlayacağı ilan edilen Süper Lig öncesinde kulüpler, yapılacak takviyeler için çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un da transfer için çalışmalarını yürüttüğü ifade edilirken, dev golcü için kıyasıya rekabete girildiği ortaya çıktı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
31 Mayıs 2020 Pazar 14:37
Güncelleme: 31.05.2020 15:00
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Süper Lig'in şampiyonluk adayları Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor transferde vites yükseltti...
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Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle yaşadığı mali sorunları en aza indirmek isteyen kulüpler, bir yandan bu projeler üzerinde dururken, diğer yandan da transferde ince eleyip sık dokuyorlar.
Önceliklerini maliyeti düşük ya da bonservissiz isimlere veren Süper Lig devleri, kadrolarını güçlendirmek için bir dizi çalışma sürdürüyorlar.
Bu bağlamda Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un gelecek sezondan itibaren forvet hattını güçlendirmek adına girişimde bulunduğu o isim, cmjornal.pt adlı internet sitesinde okuyuculara duyuruldu.
3 DEV ABOUBAKAR'IN PEŞİNDE!
Şu anda Portekiz ekibi Porto'da bulunan Aboubakar'ın transferine ilişkin yazılan haberde oyuncunun geleceğinin Türkiye'de olduğu ifade edildi.