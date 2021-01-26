Galeri Galatasaray Transfer haberi: Galatasaray'da Luyindama satış listesinde! Yerine gelecek isim...

Transfer haberi: Galatasaray'da Luyindama satış listesinde! Yerine gelecek isim...

Teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediğini açıkladığı İrfan Can Kahveci için girişimlerini sürdüren Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de yıldız orta saha için devreye girmesiyle harekete geçen sarı-kırmızılılar transferde kaynak yaratmak için düğmeye bastı. Luyindama'nın menajeriyle temasa geçen Galatasaray yönetimi oyuncusuna kulüp bulmasını istedi. Kongolu futbolcunun ayrılığının ardından İrfan Can Kahveci için teklif sunacak olan sarı-kırmızılılar stopere 2 aday belirledi. İşte detaylar ve Luyindama'nın yerine düşünülen 2 isim...