Transfer canavarı Falcao için devrede! Ocakta yolcu - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Ekim 2019, Perşembe
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Transfer canavarı Falcao için devrede! Ocakta yolcu

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde büyük bir sükse ile kadrosuna kattığı Radamel Falcao ile flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takım bir yandan ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da takımdaki oyunculara gelecek teklifler hakkında karar aşamasına gelecek. Galatasaraylı taraftarların gözbebeği konumunda olan Kolombiyalı golcü için Avrupa devi devreye girdi. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...
17 Ekim 2019 Perşembe 19:26
Transfer canavarı Falcao için devrede! Ocakta yolcu

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yeni takımı ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

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Transfer canavarı Falcao için devrede! Ocakta yolcu

Sarı-kırmızılı takıma büyük uğraşlar sonucu transfer edilen Kolombiyalı golcüye sürpriz bir talip çıktı.

Transfer canavarı Falcao için devrede! Ocakta yolcu

Süper Lig'de 1 golü bulunnan Radamel Falcao büyük umutlarlarla sarı-kırmızılı takıma geldi ancak şu ana kadar beklenen performansı gösteremedi .

Transfer canavarı Falcao için devrede! Ocakta yolcu

Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında forma giyen ve aşil tendonunda ağrı hisseden yıldız futbolcu 10 gündür takımdan uzak kalmıştı.

Transfer canavarı Falcao için devrede! Ocakta yolcu

Öyle ki, Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sakatlık sürecinin uzaması, "Sakat değil. Parasını alamadı" iddialarının ortaya atılmasına neden olmuştu.

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