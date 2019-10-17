Transfer canavarı Falcao için devrede! Ocakta yolcu
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde büyük bir sükse ile kadrosuna kattığı Radamel Falcao ile flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takım bir yandan ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da takımdaki oyunculara gelecek teklifler hakkında karar aşamasına gelecek. Galatasaraylı taraftarların gözbebeği konumunda olan Kolombiyalı golcü için Avrupa devi devreye girdi. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...
17 Ekim 2019 Perşembe 19:26
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Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yeni takımı ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.
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Sarı-kırmızılı takıma büyük uğraşlar sonucu transfer edilen Kolombiyalı golcüye sürpriz bir talip çıktı.
Süper Lig'de 1 golü bulunnan RadamelFalcao büyük umutlarlarla sarı-kırmızılı takıma geldi ancak şu ana kadar beklenen performansı gösteremedi .
Şampiyonlar Ligi'ndekiPSG maçında forma giyen ve aşil tendonunda ağrı hisseden yıldız futbolcu 10 gündür takımdan uzak kalmıştı.
Öyle ki, Galatasaray'da RadamelFalcao'nun sakatlık sürecinin uzaması, "Sakat değil. Parasını alamadı" iddialarının ortaya atılmasına neden olmuştu.