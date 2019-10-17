Transfer canavarı Falcao için devrede! Ocakta yolcu

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde büyük bir sükse ile kadrosuna kattığı Radamel Falcao ile flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takım bir yandan ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da takımdaki oyunculara gelecek teklifler hakkında karar aşamasına gelecek. Galatasaraylı taraftarların gözbebeği konumunda olan Kolombiyalı golcü için Avrupa devi devreye girdi. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...

17 Ekim 2019 Perşembe 19:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





