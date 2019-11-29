Transfer ateşini Bafetimbi Gomis yaktı! "Umarım..."
Sezona ligde şampiyonluk, Avrupa'da ise önemli başarılar elde etme parolaları ile başlayan Galatasaray'da istenilen başarı henüz elde edilemedi. Sezon başında Diagne'yi Club Brugge'e kiralayan sarı-kırmızılılar Falcao ve Andone'yi kadrosuna katsa da bu ikş yıldızdan da sakatlıkları nedeniyle faydalanamadı. Galatasaray'da iki yıl önce forma giyen ve 29 gol atan Gomis ise yaptığı paylaşımlarla sarı-kırmızılı taraftarı heyecanlandırmaya devam ediyor. İşte Gomis'in gündem olan paylaşımı...
29 Kasım 2019 Cuma 20:21
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Galatasaraylı taraftarların unutamadığı golcülerin başında gelen Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı takıma dönüş sinyalleri verdi.
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Sarı kırmızılı taraftarların gönlünde taht turan Bafetimbi Gomis sarı kırmızılı takımı unutamıyor.
Son olarak Al Hilal ile Asya Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götüren golcü futbolcu sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.
Gomis son olarak Galatasarayla ilgili yaptığı paylaşımda dönüşünün sinyallerini verdi.
Gomis paylaşımında kullandığı ifadelerle de Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. İşte o paylaşım...