Transfer ateşini Bafetimbi Gomis yaktı! "Umarım..."

Sezona ligde şampiyonluk, Avrupa'da ise önemli başarılar elde etme parolaları ile başlayan Galatasaray'da istenilen başarı henüz elde edilemedi. Sezon başında Diagne'yi Club Brugge'e kiralayan sarı-kırmızılılar Falcao ve Andone'yi kadrosuna katsa da bu ikş yıldızdan da sakatlıkları nedeniyle faydalanamadı. Galatasaray'da iki yıl önce forma giyen ve 29 gol atan Gomis ise yaptığı paylaşımlarla sarı-kırmızılı taraftarı heyecanlandırmaya devam ediyor. İşte Gomis'in gündem olan paylaşımı...

29 Kasım 2019 Cuma 20:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





