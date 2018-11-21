Fatih Terim’in gönlündeki golcüyü açıklıyoruz: Fernandao

Terim'in, sözleşmesi haziran 2019'da bitecek olan 31 yaşındaki sambacıyı ocakta olmasa bile sezon sonunda takımda görmeyi çok istediği öğrenildi.

21 Kasım 2018 Çarşamba, 02:11:24 Güncelleme: 07:39:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





