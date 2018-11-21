Fatih Terim’in gönlündeki golcüyü açıklıyoruz: Fernandao - Galeri - Fotomaç
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Fatih Terim’in gönlündeki golcüyü açıklıyoruz: Fernandao

    Terim'in, sözleşmesi haziran 2019'da bitecek olan 31 yaşındaki sambacıyı ocakta olmasa bile sezon sonunda takımda görmeyi çok istediği öğrenildi.
    21 Kasım 2018 Çarşamba, 02:11:24 Güncelleme: 07:39:45
    Terim’in gönlündeki golcüyü açıklıyoruz: Fernandao
    Terim’in gönlündeki golcüyü açıklıyoruz: Fernandao

    Terim'in, sözleşmesi haziran 2019'da bitecek olan 31 yaşındaki sambacıyı ocakta olmasa bile sezon sonunda takımda görmeyi çok istediği öğrenildi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Terim’in gönlündeki golcüyü açıklıyoruz: Fernandao
    Terim’in gönlündeki golcüyü açıklıyoruz: Fernandao

    Sezon başında Fenerbahçe'den Suudi Arabistan'ın Al Wehda takımına transfer olan Fernandao, Galatasaray'ın Ara transferde alınacak iki golcüden birinin rakip savunmaları yıpratıcı özellikte olmasını isteyen Fatih Terim'in, Fernandao ismini yönetime verdiği belirlendi.

    Terim’in gönlündeki golcüyü açıklıyoruz: Fernandao
    Terim’in gönlündeki golcüyü açıklıyoruz: Fernandao

    9 maçta 2 gol atan Fernandao beklentileri karşılayamadığı için Al Wehda'dan ayrılabilir.

    Terim’in gönlündeki golcüyü açıklıyoruz: Fernandao
    Terim’in gönlündeki golcüyü açıklıyoruz: Fernandao
    Terim’in gönlündeki golcüyü açıklıyoruz: Fernandao
    Terim’in gönlündeki golcüyü açıklıyoruz: Fernandao
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