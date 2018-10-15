Terimin Bursa&Schalke taktiği hazır! - Galeri - Fotomaç
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Terim'in Bursa&Schalke taktiği hazır!
Teknik direktör Terim, takımı zorlu süreçten her kulvara farklı 11 uygulamasıyla çıkarmanın planları içerisinde...
15 Ekim 2018 Pazartesi, 09:34:33
Güncelleme: 09:39:46
Eylül ayındaki milli ara sonrası Aslantepe'de iki maç yapan Galatasaray, Süper Lig'de farklı, Şampiyonlar Ligi'nde farklı ilk 11 ve oyun anlayışı ile sahaya çıkmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kasımpaşa maçında Galatasaray'ı analiz edemeyen Lokomotiv Moskova 3-0'lık yenilgiyle Rusya'ya dönmek zorunda kalmıştı.
4-1 kazanılan Kasımpaşa maçında Ozan Kabak'ı oynatan Terim, Fernando'yu Lokomotiv'e saklamıştı.
G.Saray; Bursa ve Schalke maçları için de aynı planı uygulayacak.
ÖMER VE OZAN GÖREVE
Terim yorucu bir yolculuk yapacak Nagatomo'yu Bursaspor maçında dinlendirip, Ömer Bayram'ı oynatacak. Japon sol bek, Schalke'ye hazırlanacak.