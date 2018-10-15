Terimin Bursa&Schalke taktiği hazır! - Galeri - Fotomaç
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    Terim'in Bursa&Schalke taktiği hazır!

    Teknik direktör Terim, takımı zorlu süreçten her kulvara farklı 11 uygulamasıyla çıkarmanın planları içerisinde...
    15 Ekim 2018 Pazartesi, 09:34:33 Güncelleme: 09:39:46
    Terimin Bursa&Schalke taktiği hazır!

    Eylül ayındaki milli ara sonrası Aslantepe'de iki maç yapan Galatasaray, Süper Lig'de farklı, Şampiyonlar Ligi'nde farklı ilk 11 ve oyun anlayışı ile sahaya çıkmıştı.

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    Terimin Bursa&Schalke taktiği hazır!

    Kasımpaşa maçında Galatasaray'ı analiz edemeyen Lokomotiv Moskova 3-0'lık yenilgiyle Rusya'ya dönmek zorunda kalmıştı.

    Terimin Bursa&Schalke taktiği hazır!

    4-1 kazanılan Kasımpaşa maçında Ozan Kabak'ı oynatan Terim, Fernando'yu Lokomotiv'e saklamıştı.

    Terimin Bursa&Schalke taktiği hazır!

    G.Saray; Bursa ve Schalke maçları için de aynı planı uygulayacak.

    Terimin Bursa&Schalke taktiği hazır!

    ÖMER VE OZAN GÖREVE

    Terim yorucu bir yolculuk yapacak Nagatomo'yu Bursaspor maçında dinlendirip, Ömer Bayram'ı oynatacak. Japon sol bek, Schalke'ye hazırlanacak.

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