Terim onayı verdi! Cimbom'a çifte Sambacı

Kötü gidişatın ardından Tuzlaspor galibiyetiyle tekrardan morallenen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanırken, gözden çıkarılan Nzonzi ve Seri'nin yerine düşünülen isimler belli oldu. "Artık geçmişe değil geleceğe yatırım yapacağız" diyen Terim'in, scout ekibinin önerdiği Midtjylland'ın 8 numarası ve Cruzeiro'nun 6 numarasına onay vermesi üzerine yönetim de harekete geçti.

19 Aralık 2019 Perşembe 07:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





