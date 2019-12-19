Terim onayı verdi! Cimbom'a çifte sambacı

Kötü gidişatın ardından Tuzlaspor galibiyetiyle tekrardan morallenen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanırken, gözden çıkarılan Nzonzi ve Seri'nin yerine düşünülen isimler belli oldu. "Artık geçmişe değil geleceğe yatırım yapacağız" diyen Terim'in, scout ekibinin önerdiği Midtjylland'ın 8 numarası ve Cruzeiro'nun 6 numarasına onay vermesi üzerine yönetim de harekete geçti.
19 Aralık 2019 Perşembe 07:31
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Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından Tuzla galibiyetiyle moraller yerine geldi.
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İlk maçta 2-0 yenildiği rakibini 4-0 mağlup ederek kupada son 16'ya kalan sarı-kırmzıılı, ekip transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Devre arasında kadroda önemli bir değişime gitmeyi planlayan Cimbom'da resim netleşmeye başladı.
Sezon başında yapılan transferlerden beklediği verimi alamayan Galatasaray'da öncelik orta saha olacak.
Kadro dışı bırakılan Nzonzi'nin yarı sıra Seri ile de yolları ayırmayı düşünen Sarı-Kırmızılılar, bu oyuncuların yerine iki genç Brezilyalı'yı monte etmek için harekete geçti.