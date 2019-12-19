Terim onayı verdi! Cimbom'a çifte Sambacı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Aralık 2019, Perşembe
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Terim onayı verdi! Cimbom'a çifte Sambacı

Kötü gidişatın ardından Tuzlaspor galibiyetiyle tekrardan morallenen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanırken, gözden çıkarılan Nzonzi ve Seri'nin yerine düşünülen isimler belli oldu. "Artık geçmişe değil geleceğe yatırım yapacağız" diyen Terim'in, scout ekibinin önerdiği Midtjylland'ın 8 numarası ve Cruzeiro'nun 6 numarasına onay vermesi üzerine yönetim de harekete geçti.
19 Aralık 2019 Perşembe 07:31
Terim onayı verdi! Cimbom'a çifte sambacı

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından Tuzla galibiyetiyle moraller yerine geldi.

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Terim onayı verdi! Cimbom'a çifte sambacı

İlk maçta 2-0 yenildiği rakibini 4-0 mağlup ederek kupada son 16'ya kalan sarı-kırmzıılı, ekip transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Terim onayı verdi! Cimbom'a çifte sambacı

Devre arasında kadroda önemli bir değişime gitmeyi planlayan Cimbom'da resim netleşmeye başladı.

Terim onayı verdi! Cimbom'a çifte sambacı

Sezon başında yapılan transferlerden beklediği verimi alamayan Galatasaray'da öncelik orta saha olacak.

Terim onayı verdi! Cimbom'a çifte sambacı

Kadro dışı bırakılan Nzonzi'nin yarı sıra Seri ile de yolları ayırmayı düşünen Sarı-Kırmızılılar, bu oyuncuların yerine iki genç Brezilyalı'yı monte etmek için harekete geçti.

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