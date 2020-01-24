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24 Ocak 2020, Cuma
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Haberler Galeri Teklif yenilendi! Milli stoper Galatasaray'a

Teklif yenilendi! Milli stoper Galatasaray'a

Üst üste 3. şampiyonluğunu kazanmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Christian Luyindama'nın sakatlığı nedeniyle savunmaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, milli stoper için yaptığı teklifi yeniliyor. İşte detaylar...

24 Ocak 2020 Cuma 07:56
Teklif yenilendi! Milli stoper Galatasaray'a

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 1-1 ve 2-1'lik skorla geçerek adını çeyrek finale yazdıran Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

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Teklif yenilendi! Milli stoper Galatasaray'a

Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika gibi isimleri kadrosuna katarak bombaları üst üste patlatan sarı-kırmızılı ekipte rota stoper transferine çevrildi.

Teklif yenilendi! Milli stoper Galatasaray'a

Luyindama'nın sezonu kapatmasıyla stoper bölgesine mutlaka takviye yapmak isteyen Galatasaray, gözdesi Mert Çetin için bir kez daha Roma'nın kapısını çalacak.

Teklif yenilendi! Milli stoper Galatasaray'a

Hem kaliteli hem de yerli bir stoper bulmanın zor olduğu şu günlerde 23 yaşındaki futbolcuyu ısrarla isteyen Cimbom, 1.5 yıllık kiralama teklifini 6 aya çevirdi.

Teklif yenilendi! Milli stoper Galatasaray'a

Sarı-kırmızılılar 1.5 yıl için 850 bin euro önermiş bu teklif kabul edilmemişti. 6 ay içinse teklif 500 bin euro'ya revize edildi.

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