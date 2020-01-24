Teklif yenilendi! Milli stoper Galatasaray'a

Üst üste 3. şampiyonluğunu kazanmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Christian Luyindama'nın sakatlığı nedeniyle savunmaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, milli stoper için yaptığı teklifi yeniliyor. İşte detaylar...
24 Ocak 2020 Cuma 07:56
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 1-1 ve 2-1'lik skorla geçerek adını çeyrek finale yazdıran Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
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HenryOnyekuru, MarceloSaracchi ve JesseSekidika gibi isimleri kadrosuna katarak bombaları üst üste patlatan sarı-kırmızılı ekipte rota stoper transferine çevrildi.
Luyindama'nın sezonu kapatmasıyla stoper bölgesine mutlaka takviye yapmak isteyen Galatasaray, gözdesi Mert Çetin için bir kez daha Roma'nın kapısını çalacak.
Hem kaliteli hem de yerli bir stoper bulmanın zor olduğu şu günlerde 23 yaşındaki futbolcuyu ısrarla isteyen Cimbom, 1.5 yıllık kiralama teklifini 6 aya çevirdi.
Sarı-kırmızılılar 1.5 yıl için 850 bin euro önermiş bu teklif kabul edilmemişti. 6 ay içinse teklif 500 bin euro'ya revize edildi.