'Tarih tekerrürü Fatih Terim 6 Kasım'ı sever' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Kasım 2019, Perşembe
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Haberler Galeri "Tarih tekerrürü Fatih Terim 6 Kasım'ı sever"

"Tarih tekerrürü Fatih Terim 6 Kasım'ı sever"

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. maçında Real Madrid'e 6-0 mağlup oldu. Galatasaray'ın yaşadığı bu ağır mağlubiyet, teknik direktör Fatih Terim döneminde 6 Kasım 2002'de yaşanan 6-0'lık Fenerbahçe mağlubiyetini hatırlattı. Spor yazarı Ahmet Çakar'ın yanı sıra sosyal medyada da önemli bir yer tutan bu maçın yansımaları ve ayrıntılar haberimizde...

7 Kasım 2019 Perşembe 09:46 Güncelleme: 07.11.2019 09:58
Tarih tekerrürü Fatih Terim 6 Kasım'ı sever

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. maçında Santiago Bernabeu'da Real Madrid'e 6-0 mağlup oldu. Maç öncesi keyifli anlar vardı ancak bu durum maç sonunda tersine döndü.

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Tarih tekerrürü Fatih Terim 6 Kasım'ı sever

4. maçlar sonunda 1 puanda kalan sarı-kırmızılılar Devler Ligi'ne bu sonuçla birlikte veda etti.

Tarih tekerrürü Fatih Terim 6 Kasım'ı sever

4. maçlar sonunda 1 puanda kalan ve son iki maçında PSG ile Club Brugge ile karşılaşacak olan Galatasaray, Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesi verecek.

Tarih tekerrürü Fatih Terim 6 Kasım'ı sever

Galatasaray'ın aldığı bu ağır mağlubiyet ise bir tesadüfü gündeme getirdi.

Tarih tekerrürü Fatih Terim 6 Kasım'ı sever

Galatasaray, 6 Kasım 2002'de Fenerbahçe'ye 6-0'lık skorla mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılıların başında yine teknik direktör Fatih Terim vardı.

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