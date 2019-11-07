"Tarih tekerrürü Fatih Terim 6 Kasım'ı sever"

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. maçında Real Madrid'e 6-0 mağlup oldu. Galatasaray'ın yaşadığı bu ağır mağlubiyet, teknik direktör Fatih Terim döneminde 6 Kasım 2002'de yaşanan 6-0'lık Fenerbahçe mağlubiyetini hatırlattı. Spor yazarı Ahmet Çakar'ın yanı sıra sosyal medyada da önemli bir yer tutan bu maçın yansımaları ve ayrıntılar haberimizde...