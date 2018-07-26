Suudi trilyonerden, Selçuk İnan’a 5 milyon euro - Galeri - Fotomaç
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    GALERİ

    Suudi trilyonerden, Selçuk İnan’a 5 milyon euro

    26 Temmuz 2018 Perşembe, 01:23:08 Güncelleme: 01:23:44
    Suudi trilyonerden, Selçuk İnan’a 5 milyon euro
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    • 5
    Suudi trilyonerden, Selçuk İnan’a 5 milyon euro

    Kaynak arayan Galatasaray'a güzel haber... Suudi trilyoner Turki Al al-Sheikh tarafından alınan Mısır'ın Pyramids FC takımı, transfer piyasasının tozunu attırıyor.

    Suudi trilyonerden, Selçuk İnan’a 5 milyon euro
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    • 5
    Suudi trilyonerden, Selçuk İnan’a 5 milyon euro

    F.Bahçe'nin de bir dönem istediği Rodriguinho'yu alan ve 6 Brezilyalı oyuncuya imza attıran Pyramids FC'nin son gözdesinin Selçuk İnan olduğu iddia edildi.

    Suudi trilyonerden, Selçuk İnan’a 5 milyon euro
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    • 5
    Suudi trilyonerden, Selçuk İnan’a 5 milyon euro

    Transfere şimdiye dek 35 milyon euro harcayan Mısır ekibinin Selçuk İnan için Galatasaray'a 5 milyon euro teklif edeceği iddia edildi.

    Suudi trilyonerden, Selçuk İnan’a 5 milyon euro
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    • 5
    Suudi trilyonerden, Selçuk İnan’a 5 milyon euro

    Selçuk'un gitmesi halinde Galatasaray maliyetinde de kurtulmuş olacak.

    Suudi trilyonerden, Selçuk İnan’a 5 milyon euro
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    • 5
    Suudi trilyonerden, Selçuk İnan’a 5 milyon euro

    Daha önce Beşiktaş'ta da oynayan Mısır ekibinin menajeri Ahmed Hassan'ın Türkiye Ligi'nden daha başka oyuncuları da istediği belirtildi.

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