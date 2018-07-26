Suudi trilyonerden, Selçuk İnan’a 5 milyon euro - Galeri - Fotomaç
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Suudi trilyonerden, Selçuk İnan’a 5 milyon euro
26 Temmuz 2018 Perşembe, 01:23:08
Güncelleme: 01:23:44
Suudi trilyonerden, Selçuk İnan’a 5 milyon euro
Kaynak arayan Galatasaray'a güzel haber... Suudi trilyoner Turki Al al-Sheikh tarafından alınan Mısır'ın Pyramids FC takımı, transfer piyasasının tozunu attırıyor.
Suudi trilyonerden, Selçuk İnan’a 5 milyon euro
F.Bahçe'nin de bir dönem istediği Rodriguinho'yu alan ve 6 Brezilyalı oyuncuya imza attıran Pyramids FC'nin son gözdesinin Selçuk İnan olduğu iddia edildi.
Suudi trilyonerden, Selçuk İnan’a 5 milyon euro
Transfere şimdiye dek 35 milyon euro harcayan Mısır ekibinin Selçuk İnan için Galatasaray'a 5 milyon euro teklif edeceği iddia edildi.
Suudi trilyonerden, Selçuk İnan’a 5 milyon euro
Selçuk'un gitmesi halinde Galatasaray maliyetinde de kurtulmuş olacak.
Suudi trilyonerden, Selçuk İnan’a 5 milyon euro
Daha önce Beşiktaş'ta da oynayan Mısır ekibinin menajeri Ahmed Hassan'ın Türkiye Ligi'nden daha başka oyuncuları da istediği belirtildi.