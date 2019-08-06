Sürpriz hamle! Falcao'nun yerine... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Sürpriz hamle! Falcao'nun yerine...
Takımdan ayrılması ve Galatasaray'la anlaşması beklenen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun yerine forvet arayışlarına giren Fransız ekibi Monaco, transferde sürpriz bir isme yöneldi.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
6 Ağustos 2019 Salı 15:23
Güncelleme: 06.08.2019 15:23
Sezon öncesi kadrosunu bir golcüyle güçlendirmek isteyen Galatasaray, uzun süredir Radamel Falcao'yu transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Oyuncuyla anlaşmaya varan sarı-kırmızılı ekibin önündeki son engel, Kolombiyalı yıldızın kulübü Monaco oldu.
Fransız temsilcisi, sözleşmesinde bir yılı kalan golcü oyuncudan 3 milyon Euro civarında bonservis bedeli talep etti.
Galatasaray'ın Monaco ile temasları devam ederken, Fransız basınından sarı-kırmızılıları da ilgilendiren bir haber geldi.
France Football Dergisi Monaco'nun, golcü transferi için kollarını sıvadığını ve listesine Roma forması giyen Edin Dzeko'yu dahil ettiğini yazdı.