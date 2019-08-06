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06 Ağustos 2019, Salı
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Sürpriz hamle! Falcao'nun yerine...

Takımdan ayrılması ve Galatasaray'la anlaşması beklenen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun yerine forvet arayışlarına giren Fransız ekibi Monaco, transferde sürpriz bir isme yöneldi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

6 Ağustos 2019 Salı 15:23 Güncelleme: 06.08.2019 15:23
Sürpriz hamle! Falcao'nun yerine...

Sezon öncesi kadrosunu bir golcüyle güçlendirmek isteyen Galatasaray, uzun süredir Radamel Falcao'yu transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor.

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Sürpriz hamle! Falcao'nun yerine...

Oyuncuyla anlaşmaya varan sarı-kırmızılı ekibin önündeki son engel, Kolombiyalı yıldızın kulübü Monaco oldu.

Sürpriz hamle! Falcao'nun yerine...

Fransız temsilcisi, sözleşmesinde bir yılı kalan golcü oyuncudan 3 milyon Euro civarında bonservis bedeli talep etti.

Sürpriz hamle! Falcao'nun yerine...

Galatasaray'ın Monaco ile temasları devam ederken, Fransız basınından sarı-kırmızılıları da ilgilendiren bir haber geldi.

Sürpriz hamle! Falcao'nun yerine...

France Football Dergisi Monaco'nun, golcü transferi için kollarını sıvadığını ve listesine Roma forması giyen Edin Dzeko'yu dahil ettiğini yazdı.

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