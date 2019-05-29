Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu!

Futbolda şampiyonluk kupaları sahiplerini bulurken KPMG Football Benchmark ekibi Avrupa'da geride kalan sezonu analiz etti. KPMG'nin her yıl hazırladığı 'Avrupa Eliti' araştırmasının son raporunda Avrupa futbolunun en değerli 32 takımı belirlendi. Real Madrid, zirveyi Manchester United'dan alırken, listeye Süper Lig'den Beşiktaş ve Galatasaray girdi. Son üç yılda listede olan Fenerbahçe ise bu sezon ilk 32 takım arasında yer almadı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 08:32 Güncelleme: 29.05.2019 09:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





