Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu! - Fotomaç
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu!

Futbolda şampiyonluk kupaları sahiplerini bulurken KPMG Football Benchmark ekibi Avrupa'da geride kalan sezonu analiz etti. KPMG'nin her yıl hazırladığı 'Avrupa Eliti' araştırmasının son raporunda Avrupa futbolunun en değerli 32 takımı belirlendi. Real Madrid, zirveyi Manchester United'dan alırken, listeye Süper Lig'den Beşiktaş ve Galatasaray girdi. Son üç yılda listede olan Fenerbahçe ise bu sezon ilk 32 takım arasında yer almadı.
29 Mayıs 2019 Çarşamba 08:32 Güncelleme: 29.05.2019 09:17
Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu!

FootballBenchmark, Avrupa'nın en değerli 32 futbol kulübünü seçti. Türkiye'den 2 takımın da girdiği listeden, 1 takımımız dışarıda kaldı.

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Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu!

Son üç yılda listede olan Fenerbahçe, liste dışı kaldı. Yüzde 15 büyüme sağlayan Beşiktaş, 346 milyon Euro'luk değeriyle Süper Lig'in en değerlisi oldu. Son iki sezonun lig şampiyonu Galatasaray'a ise 246 milyon Euro değer biçildi.

Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu!

Real Madrid (İspanya)
Ortalama Değer (Euro): 3 milyar 224 milyon
Yıllık Büyüme: 10%

Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu!

Manchester United (İngiltere)
Ortalama Değer (Euro): 3 milyar 207 milyon
Yıllık Büyüme: -1%

Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu!


Bayern Münich (Almanya)
Ortalama Değer (Euro): 2 milyar 696 milyon
Yıllık Büyüme: 6%

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