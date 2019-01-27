Spor yazarları Göztepe - Galatasaray maçını yazdı

Göztepe, dün akşam Yasin Öztekin'le maça niye başlamadı, çözemedim. Çünkü bu tip sahalarda Yasin'in rakip defanslara ters gelen bir oyun stili var.

Bu zeminde iki takım oyuncuları da iyi mücadele ettiler. Birbirlerine pek kasıtlı hareket yapmadılar.

Galatasaray'ın Marcao transferi cuk oturmuş. Hem sol ayaklı, hem de çok şeyi düzgün bir oyuncu.

Kumaş hemen belli ediyor.