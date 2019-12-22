HaberlerGaleriSpor yazarları Göztepe - Galatasaray maçını değerlendirdi
Spor yazarları Göztepe - Galatasaray maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Göztepe'ye 2-1 yenilen Galatasaray, puan kayıplarına devam etti. Karşılaşmanın 9. dakikasında Cameron Jerome'un attığı golle 1-0 öne geçen Göztepe karşısında Galatasaray, 27. dakikada Lamine Gassama'nın kendi kalesine attığı golle 1-1 eşitliği yakaladı. İlk yarısı 1-1 berabere biten müsabakada 61. dakikada Halil Akbunar'la tekrar üstünlük kuran Göztepe, skoru korudu ve rakibini 2-1 yendi. Spor yazarları da Göztepe ile Galatasaray arasındaki zorlu karşılaşmayla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte dikkat çeken o yazılar...
22 Aralık 2019 Pazar 07:29
Güncelleme: 22.12.2019 07:29
BU GALERİYİ PAYLAŞ
REHA KAPSAL - DİREKSİYONDAN KALDI
Galatasaray'ın sezon başından beri deplasmandaki istenen seyiyeye gelemeyen performansı Göztepe karşısında da devam etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Özellikle takım kurgusunda orta saha yetirsizliği hem hücumdaki üretkentliği hem de savunmadaki zaafiyetlerin öne çıkmasında en büyük etkendi.
Galatasaray'ın orta sahasında Selçuk sorumluluk almıyor ve saha içi vasfı yok. Belhanda silik, etkisiz, gayesiz ve coşkusuz. Ömer'in oyun bilgisi ve oyun yorumu eksik.
Böyle bir üçlü özellikle topu ön tarafa taşımakta ciddi anlamda sıkıntı yaşadı ve hücumculara sıkıntı yaşattırdı.
Hucümda da Falcao güçsüz, yalnız... Gerçi iki tane de Falcao olsa kanatlardan top gelmediği müddetçe performans alamazsınız. Babel savruk, bencil, dengesiz.