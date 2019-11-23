GALERİ
Spor yazarları Galatasaray - Medipol Başakşehir maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 12'inci hafta açılış maçında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Zorlu karşılaşmayı Başakşehir 78'inci dakikada Fredrik Gulbrandsen'in attığı golle 1-0 kazandı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşmadan önce Arda Turan'ın Fatih Terim'in elini öpmesi ise gecenin en çok konuşulan karesinden biri oldu. Spor yazarları da bu zorlu karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
23 Kasım 2019 Cumartesi 08:13 Güncelleme: 23.11.2019 08:13
LEVENT TÜZEMEN - MÜCADELE YETMİYOR
Galatasaray'ın her maça sakatlıklar ve cezalılar yüzünden farklı oyuncularla çıkması saha içi uyumuna olumsuz yansıyor. Teknik becerileri kısıtlı oyuncular mücadele anlamında dinamizm kazandırıyor. Kadro yapımında ağırlık kaliteye geçince de maalesef Galatasaray mücadele olarak kısır kalıyor. Terim'in kalite ile mücadeleyi birlikte yapacakları oyunculara ihtiyacı var.
GALERİ DEVAM EDİYOR
DİĞER GALERİLER