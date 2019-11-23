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23 Kasım 2019, Cumartesi
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Spor yazarları Galatasaray - Medipol Başakşehir maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 12'inci hafta açılış maçında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Zorlu karşılaşmayı Başakşehir 78'inci dakikada Fredrik Gulbrandsen'in attığı golle 1-0 kazandı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşmadan önce Arda Turan'ın Fatih Terim'in elini öpmesi ise gecenin en çok konuşulan karesinden biri oldu. Spor yazarları da bu zorlu karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
23 Kasım 2019 Cumartesi 08:13 Güncelleme: 23.11.2019 08:13
Spor yazarları Galatasaray - Medipol Başakşehir maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN - MÜCADELE YETMİYOR

Galatasaray'ın her maça sakatlıklar ve cezalılar yüzünden farklı oyuncularla çıkması saha içi uyumuna olumsuz yansıyor. Teknik becerileri kısıtlı oyuncular mücadele anlamında dinamizm kazandırıyor. Kadro yapımında ağırlık kaliteye geçince de maalesef Galatasaray mücadele olarak kısır kalıyor. Terim'in kalite ile mücadeleyi birlikte yapacakları oyunculara ihtiyacı var.

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Spor yazarları Galatasaray - Medipol Başakşehir maçını değerlendirdi

Kaleci Mert'ten başlayan topu akıllı pasa çevirme alışkanlığı olan Başakşehir'a karşı önemli oyuncuları olmayan Galatasaray "kontrollü oyun" anlayışı içinde mücadele anlamında başarılıydı.

Spor yazarları Galatasaray - Medipol Başakşehir maçını değerlendirdi

Hücum konusunda da Emre, Ömer, Feghouli ve Mariano etkiliydi. Ancak final noktalarında Galasaraylı oyuncular yeterince çoğalamadığı gibi son vuruşlarda Babel-Adem ikilisi zayıf kaldı.

Spor yazarları Galatasaray - Medipol Başakşehir maçını değerlendirdi

İkinci yarıda da golü arayan, mücadelesi ile ön plana çıkan taraf Galatasaray'dı. Ancak Başakşehir, Cimbom'un zaafını sürekli kolladı.

Spor yazarları Galatasaray - Medipol Başakşehir maçını değerlendirdi

Sahanın en iyisi Lemina'nın kaptırdığı topu Başakşehir, Gulbrandsen ile gole çevirdi ve Aslan'ın yenilmezlik serisini de bitirdi.

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