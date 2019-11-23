Spor yazarları Galatasaray - Medipol Başakşehir maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 12'inci hafta açılış maçında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Zorlu karşılaşmayı Başakşehir 78'inci dakikada Fredrik Gulbrandsen'in attığı golle 1-0 kazandı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşmadan önce Arda Turan'ın Fatih Terim'in elini öpmesi ise gecenin en çok konuşulan karesinden biri oldu. Spor yazarları da bu zorlu karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

23 Kasım 2019 Cumartesi 08:13 Güncelleme: 23.11.2019 08:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





