Sosyal medya gündemi (24 Kasım 2018) - Galeri - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (24 Kasım 2018)
Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik... Galatasaraylı Serdar Aziz'in Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kart ve penaltı pozisyonunun yankıları sürüyor... (Sayfa güncellenmektedir)
24 Kasım 2018 Cumartesi, 10:06:48
Güncelleme: 11:06:54
Galatasaray Doktoru Yener İnce'den Serdar Aziz paylaşımı
GALERİ DEVAM EDİYOR
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