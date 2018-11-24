Sosyal medya gündemi (24 Kasım 2018) - Galeri - Fotomaç
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    Sosyal medya gündemi (24 Kasım 2018)

    Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik... Galatasaraylı Serdar Aziz'in Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kart ve penaltı pozisyonunun yankıları sürüyor... (Sayfa güncellenmektedir)
    24 Kasım 2018 Cumartesi, 10:06:48 Güncelleme: 11:06:54
    Sosyal medya gündemi (24 Kasım 2018)

    Galatasaray Doktoru Yener İnce'den Serdar Aziz paylaşımı

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Sosyal medya gündemi (24 Kasım 2018)

    Beşiktaş'ın eski oyuncusu Marcelo, St. Etienne galibiyetini dans ederek kutladı

    Sosyal medya gündemi (24 Kasım 2018)

    Başakşehir'den Öğretmenler Günü paylaşımı

    Sosyal medya gündemi (24 Kasım 2018)

    Kayserispor'dan Sakıb Aytaç'ta doğum günü mesajı

    Sosyal medya gündemi (24 Kasım 2018)

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