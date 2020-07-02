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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı! Sağ bek...
Bu sezon yaşadığı kayıplar sonrası şampiyonluk yarışından uzaklaşan Galatasaray, gözünü önümüzdeki sezona dikmiş durumda. Çalışmalarına bu yönde hız veren sarı-kırmızılılar, gelecek sezon şampiyonluk kupasının mutlak sahibi olarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Transferde de son günlerde somut adımlar atmaya başlayan Aslan'a 2 iyi haber birden geldi. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
2 Temmuz 2020 Perşembe 13:06
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Süper Lig'de bitime az bir süre kala transferde harekete geçen kulüpler, kadrolarını güçlendirmek adına kolları şimdiden sıvadı.
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Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında büyük yara alan Galatasaray'da, gelecek sezon için çalışmalarına hız vermiş durumda.
Yeni sezonda kadrodaki birçok isimle vedaya hazırlanan Aslan, bu isimlerden boşalan yerleri de yapacağı nokta atışı transferlerle doldurmak istiyor.
Corona virüsü pandemisi sonrası tüm kulüpler gibi ekonomik anlamda zor bir dönemden geçen sarı-kırmızılılar yapacağı transfer hamlelerinde bonservisi elinde olan isimlere yönelmeyi hedefliyordu.
Birçok transfer söylentisinin ardından ilk somut adımlarını atmaya başlayan Galatasaraylı kurmayların hedefi şampiyon bir kadro oluşturarak önümüzdeki sezon kupayı taraftarlara armağan etmek...