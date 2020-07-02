Son dakika transfer haberleri: Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı! Sağ bek...

Bu sezon yaşadığı kayıplar sonrası şampiyonluk yarışından uzaklaşan Galatasaray, gözünü önümüzdeki sezona dikmiş durumda. Çalışmalarına bu yönde hız veren sarı-kırmızılılar, gelecek sezon şampiyonluk kupasının mutlak sahibi olarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Transferde de son günlerde somut adımlar atmaya başlayan Aslan'a 2 iyi haber birden geldi. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...