Galeri Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Başakşehir maçı sonrası flaş ayrılık! Gece yarısı...

Son dakika transfer haberleri: Başakşehir maçı sonrası flaş ayrılık! Gece yarısı...

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in yanı sıra Avrupa Ligi'ne de iyi bir start veren Galatasaray'da yüzler gülüyor. Son olarak geçtiğimiz sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir'i Falcao ve Belhanda ile bulduğu gollerle 2-0 mağlup etmeyi başaran sarı-kırmızılılarda transfer hareketliliği de tüm hızıyla sürüyor. Birçok isimle temas halinde olan Aslan'da flaş da bir ayrılık yaşandı. İşte detaylar ve Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler.