Galeri Galatasaray Son dakika transfer haberi! Fatih Terim'den flaş Marcao kararı

Son dakika transfer haberi! Fatih Terim'den flaş Marcao kararı

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Geçtiğimiz sezonu 6'ıncı sırada bitiren Galatasaray yeni sezona Gaziantep FK galibiyeti ile başlamıştı. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarına devam ederken bir yandan da futbolcularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Teknik direktör Fatih Terim de Roma'nın Marcao ile ilgili kararını yönetime iletti. İşte son gelişmeler...

Son dakika transfer haberi! Fatih Terim'den flaş Marcao kararı

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