Galeri Galatasaray Son dakika haberi: Yusuf Erdoğan'ın gol sevinci olay oldu! Fatih Terim...

Son dakika haberi: Yusuf Erdoğan'ın gol sevinci olay oldu! Fatih Terim...

Son dakika haberi: Süper Lig'in 4'üncü hafta kapanış maçında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü Yusuf Erdoğan kaydetti. Bir dönem adı Galatasaray'la da anılan hatta sarı-kırmızılı formayı giyip poz veren daha sonra Terim tarafından veto edilen Yusuf Erdoğan'ın gol sevinci olay oldu. İşte o anlar...

Son dakika haberi: Yusuf Erdoğan'ın gol sevinci olay oldu! Fatih Terim...

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