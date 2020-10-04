GaleriGalatasaraySon dakika haberi: Yusuf Erdoğan'ın gol sevinci olay oldu! Fatih Terim...
Son dakika haberi: Yusuf Erdoğan'ın gol sevinci olay oldu! Fatih Terim...
Son dakika haberi: Süper Lig'in 4'üncü hafta kapanış maçında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü Yusuf Erdoğan kaydetti. Bir dönem adı Galatasaray'la da anılan hatta sarı-kırmızılı formayı giyip poz veren daha sonra Terim tarafından veto edilen Yusuf Erdoğan'ın gol sevinci olay oldu. İşte o anlar...
04 Ekim 2020 Pazar 22:29, Güncelleme 04.10.2020 22:30
Son dakika haberi: Yusuf Erdoğan'ın gol sevinci olay oldu! Fatih Terim...