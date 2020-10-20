GaleriGalatasaraySon dakika haberi: Galatasaray'da o görüntü dikkat çekti! Younes Belhanda...
Son dakika haberi: Galatasaray'da o görüntü dikkat çekti! Younes Belhanda...
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde Alanya spor'a 2-1 mağlup oldu. Maç öncesi sarı kırmızılıların yıldız orta saha oyuncusu Belhanda'nın o halleri dikkat çekti. görüntüler sosyal medyada da sarı kırmızılı taraftarlarca konuşuldu. İşte o anlar ve tüm detaylar...
20 Ekim 2020 Salı 08:36, Güncelleme 20.10.2020 08:52
Son dakika haberi: Galatasaray'da o görüntü dikkat çekti! Younes Belhanda...