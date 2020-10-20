Galeri Galatasaray Son dakika haberi: Galatasaray'da o görüntü dikkat çekti! Younes Belhanda...

Son dakika haberi: Galatasaray'da o görüntü dikkat çekti! Younes Belhanda...

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde Alanya spor'a 2-1 mağlup oldu. Maç öncesi sarı kırmızılıların yıldız orta saha oyuncusu Belhanda'nın o halleri dikkat çekti. görüntüler sosyal medyada da sarı kırmızılı taraftarlarca konuşuldu. İşte o anlar ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray'da o görüntü dikkat çekti! Younes Belhanda...

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