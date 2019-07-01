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Son dakika Galatasaray haberi: Banega'dan sonra bir dünya yıldızı daha!
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonun çifte kupalı şampiyonu Galatasaray transferde gaza bastı. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Cimbom, Arjantinli yıldız Banega'dan sonra bir dünya yıldızını daha bitirmek için harekete geçti. İşte dev transfer harekatının detayları... Galatasaray son dakika transfer haberleri...
1 Temmuz 2019 Pazartesi 18:53
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Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
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Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılar şampiyon kadroya kritik hamleler yaparak geçtiğimiz sezonki başarılarının üzerine çıkmak istiyor.
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Aslan, zorlu arenada başarı sağlayacak kadronun inşa edilmesi için çalışmalarını hızlandırdı.
İlk olarak Babel, Ozornwafor ve Adem Büyük'ü kadrosuna katan Aslan, Jimmy Durmaz'ı da İstanbul'a getirmişti.
Sarı-kırmızılılar, transferdeki gözde isim Ever Banega transferinde de artık mutlu sona çok yakın.