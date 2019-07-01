Son dakika Galatasaray haberi: Banega'dan sonra bir dünya yıldızı daha!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonun çifte kupalı şampiyonu Galatasaray transferde gaza bastı. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Cimbom, Arjantinli yıldız Banega'dan sonra bir dünya yıldızını daha bitirmek için harekete geçti. İşte dev transfer harekatının detayları... Galatasaray son dakika transfer haberleri...

1 Temmuz 2019 Pazartesi 18:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





