Sola sürpriz isim... Onyekuru'nun yerine küçük dinamo! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Sola sürpriz isim... Onyekuru'nun yerine küçük dinamo!

Onyekuru'ya birçok takımın talip olduğu ortamda, sarı-kırmızılı takıma flaş bir transfer önerisi geldi. Menajerler, Premier Lig ekibinde forma giyen, 1.63'lük boyuna rağmen hızı ve tekniği ile 'küçük dinamo' lakabını alan yıldız oyuncuyu Galatasaray'a teklif etti. İşte o isim ve detaylar... Son dakika Galatasaray haberi
27 Mayıs 2020 Çarşamba 06:48 Güncelleme: 27.05.2020 06:48
Sola sürpriz isim... Onyekuru'nun yerine küçük dinamo!

Galatasaray'da yarım sezonluğuna kiralanan Henry Onyekuru'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

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Sola sürpriz isim... Onyekuru'nun yerine küçük dinamo!

Nijeryalı yıldızın bonservisini elinde bulunduran Monaco ile yapılan görüşmelerden henüz olumlu bir sonuç alınamadı.

Sola sürpriz isim... Onyekuru'nun yerine küçük dinamo!

Onyekuru'ya, Olympiakos başta birçok takımdan teklif gelmesi de yeniden kiralanmasını zorlaştırıyor.

Sola sürpriz isim... Onyekuru'nun yerine küçük dinamo!

İşte bu noktada menajerler, Cimbom'un hocası Fatih Terim'in kafasını karıştıran bir oyuncu önerdi.

Sola sürpriz isim... Onyekuru'nun yerine küçük dinamo!

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Premier Lig takımlarından Bournemouth'un 26 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Fraser, Cimbom'un gündemine geldi.

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