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Sola sürpriz isim... Onyekuru'nun yerine küçük dinamo!

Onyekuru'ya birçok takımın talip olduğu ortamda, sarı-kırmızılı takıma flaş bir transfer önerisi geldi. Menajerler, Premier Lig ekibinde forma giyen, 1.63'lük boyuna rağmen hızı ve tekniği ile 'küçük dinamo' lakabını alan yıldız oyuncuyu Galatasaray'a teklif etti. İşte o isim ve detaylar... Son dakika Galatasaray haberi

27 Mayıs 2020 Çarşamba 06:48 Güncelleme: 27.05.2020 06:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





