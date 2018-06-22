Sırp maestro
DEVLER LİGİ KOZU
Jürgen Klopp'un ocak ayında Cardiff'e kiralık yolladığı genç oyuncuyu gelecek sezon da kadroda düşünmediği vurgulanırken, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer alması nedeniyle yeniden yapılacak bir 'kiralama' seçeneğinde öne çıktığı kaydedildi. Transferde son kararı Grujic ve menajerinin vereceği de belirtildi.
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