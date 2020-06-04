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Şimdi ne olacak? Galatasaray'da Marcao'nun sakatlığı sonrası Fatih Terim'den karar!
Galatasaray'da savunma kırmızı alarm veriyor. 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig öncesi şampiyonluk hesapları yapan sarı-kırmızılılar, Marcao'nun sakatlığıyla sarsıldı. Brezilyalı stoperin MR sonuçları belli olurken sahalara ne zaman döneceği de ortaya çıktı. Peki kalan son 8 haftada birbirinden kritik maçlara çıkacak olan Galatasaray'da şimdi ne olacak? Teknik direktör Fatih Terim yaşanan talihsiz olay sonrası acil durum planını devreye soktu. İşte detaylar...
4 Haziran 2020 Perşembe 14:45
Güncelleme: 04.06.2020 14:50
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Marcao'nun antrenman esnasında sakatlanması Galatasaray'da savunma duvarını yıktı.
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Corona virüsü sebebiyle ertelenen Süper Lig'in 12 Haziran'da yeniden başlayacak olmasıyla birlikte çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılarda planlar tamamen değişti.
LUYINDAMA'NIN LİSANSI YOK! Süper Lig'de kalan son 8 hafta şampiyonluk yarışı açısından büyük önem taşırken, sakatlığı sebebiyle TFF'ye bildirilmeyen Luyindama'dan sonra Marcao'nun olmayışı hesapları bozdu.
MARCAO SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK? Sarı-kırmızılılar diğer takımlar gibi öncelikle fiziksel yüklemeler yaparken, taktik çalışmalara geçildiğinde Marcao ilk sakatlık yaşayan isim oldu.
Girdiği bir ikili mücadele sonrası sakatlanan Marcao'nun MR sonucunda ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edildi.