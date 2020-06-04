Haberler Galeri Şimdi ne olacak? Galatasaray'da Marcao'nun sakatlığı sonrası Fatih Terim'den karar!

Şimdi ne olacak? Galatasaray'da Marcao'nun sakatlığı sonrası Fatih Terim'den karar!

Galatasaray'da savunma kırmızı alarm veriyor. 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig öncesi şampiyonluk hesapları yapan sarı-kırmızılılar, Marcao'nun sakatlığıyla sarsıldı. Brezilyalı stoperin MR sonuçları belli olurken sahalara ne zaman döneceği de ortaya çıktı. Peki kalan son 8 haftada birbirinden kritik maçlara çıkacak olan Galatasaray'da şimdi ne olacak? Teknik direktör Fatih Terim yaşanan talihsiz olay sonrası acil durum planını devreye soktu. İşte detaylar...

4 Haziran 2020 Perşembe 14:45 Güncelleme: 04.06.2020 14:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





