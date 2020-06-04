Şimdi ne olacak? Galatasaray'da Marcao'nun sakatlığı sonrası Fatih Terim'den karar! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Şimdi ne olacak? Galatasaray'da Marcao'nun sakatlığı sonrası Fatih Terim'den karar!

Şimdi ne olacak? Galatasaray'da Marcao'nun sakatlığı sonrası Fatih Terim'den karar!

Galatasaray'da savunma kırmızı alarm veriyor. 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig öncesi şampiyonluk hesapları yapan sarı-kırmızılılar, Marcao'nun sakatlığıyla sarsıldı. Brezilyalı stoperin MR sonuçları belli olurken sahalara ne zaman döneceği de ortaya çıktı. Peki kalan son 8 haftada birbirinden kritik maçlara çıkacak olan Galatasaray'da şimdi ne olacak? Teknik direktör Fatih Terim yaşanan talihsiz olay sonrası acil durum planını devreye soktu. İşte detaylar...
4 Haziran 2020 Perşembe 14:45 Güncelleme: 04.06.2020 14:50
Şimdi ne olacak? Galatasaray'da Marcao'nun sakatlığı sonrası Fatih Terim'den karar!

Marcao'nun antrenman esnasında sakatlanması Galatasaray'da savunma duvarını yıktı.

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Şimdi ne olacak? Galatasaray'da Marcao'nun sakatlığı sonrası Fatih Terim'den karar!

Corona virüsü sebebiyle ertelenen Süper Lig'in 12 Haziran'da yeniden başlayacak olmasıyla birlikte çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılarda planlar tamamen değişti.


Şimdi ne olacak? Galatasaray'da Marcao'nun sakatlığı sonrası Fatih Terim'den karar!

LUYINDAMA'NIN LİSANSI YOK!
Süper Lig'de kalan son 8 hafta şampiyonluk yarışı açısından büyük önem taşırken, sakatlığı sebebiyle TFF'ye bildirilmeyen Luyindama'dan sonra Marcao'nun olmayışı hesapları bozdu.

Şimdi ne olacak? Galatasaray'da Marcao'nun sakatlığı sonrası Fatih Terim'den karar!

MARCAO SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?
Sarı-kırmızılılar diğer takımlar gibi öncelikle fiziksel yüklemeler yaparken, taktik çalışmalara geçildiğinde Marcao ilk sakatlık yaşayan isim oldu.

Şimdi ne olacak? Galatasaray'da Marcao'nun sakatlığı sonrası Fatih Terim'den karar!

Girdiği bir ikili mücadele sonrası sakatlanan Marcao'nun MR sonucunda ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edildi.

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