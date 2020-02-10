Şikayete gidiyor! Olay adam Mbaye Diagne şimdi de...
Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Belçika ekibi Club Brugge'a kiralanan Mbaye Diagne'den olay yaratacak bir çıkış geldi. Sarı kırmızılılarda spekülatif haberleriyle gündeme gelen ve bu sebeple kulübüyle yollarını ayıran Diagne, Belçika'da da istediğini bulamamıştı. 28 yaşındaki golcü futbolcu, Brugge tarafından kadro dışı bırakılırken, ara transfer döneminde de başka bir takıma imza atmayınca kılıçlar çekildi. Buna göre Galatasaray yönetimi, Mbaye Diagne'ye son tavsiyesini verdi: FIFA'ya şikayet et! (fotomac.com.tr/dış haberler)
10 Şubat 2020 Pazartesi 13:12
Güncelleme: 10.02.2020 14:24
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Sezon başında Anderlecht'e transfer olması beklenilirken son anda Club Brugge'ü tercih eden Diagne, Anderlecht'i çileden çıkartmıştı.
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Anderlecht yöneticileri transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Pazar akşamı Galatasaray'a tüm evrakları gönderdik. Oyuncu için aracılık eden bazı kişiler, otel odalarının ayırtılmasını istediler. Diagne pazartesi günü sağlık kontrolünden geçecekti. Dolayısıyla takım menajerlerimiz havaalanına kendisini karşılamaya gittiler. Bir saat sonra haber geldi ki, oyuncu orada değildi. Bu durum bana tuhaf geldi. Pazar akşamı Galatasaray'a tüm evrakları gönderdik. Oyuncu için aracılık eden bazı kişiler, otel odalarının ayırtılmasını istediler."
"Diagne pazartesi günü sağlık kontrolünden geçecekti. Dolayısıyla takım menajerlerimiz havaalanına kendisini karşılamaya gittiler. Bir saat sonra haber geldi ki, oyuncu orada değildi. Bu durum bana tuhaf geldi. Ben Club Brugge ile kontak kurmadım. Eğer Brugge, Anderlecht'in anlaşması olduğunu biliyorduysa bu talihsiz bir durum. Onların yerinde olsam bunu yapmazdım. En azından bir kere arardım. Sonuçta birbirini tanıyan insanlarız, aramızda bir hukukumuz, beraber oturup kalkmışlığımız var. İlerde transfer yapacak olduğumuzda, bu planlarımızın gazetelerde yer almamasına dikkat edeceğiz." demişti.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Diagne, Brugge ile çalışmalara başlamış ve maçlarda rol almıştı. Ancak Diagne, burada da istediğini bulamadı ve kadro dışı kaldı.
Club Brugge'da kiralık olarak oynayan oyuncu, kadro dışı kalmasının ardından yeni bir karara imza attı. Buna göre 28 yaşındaki Diagne, takımını FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor.