Seri için dev tepki! 'Fakir dilenciler' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Temmuz 2019, Cuma
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Seri için dev tepki! "Fakir dilenciler"

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fernando ve Ndiaye'nin ayrılmasından sonra orta sahada oluşan boşluğu Seri transferi ile doldurdu. Galatasaray'ın bu transferi Avrupa'da da büyük yankı uyandırırken, Seri'nin Galatasaray'a imzası için şok tepkiler geldi...
19 Temmuz 2019 Cuma 10:42 Güncelleme: 19.07.2019 10:42
Seri için dev tepki! Fakir dilenciler

Avrupa'nın en iyi orta saha oyuncularından biri olarak gösterilen Michael Seri'nin Galatasaray'a imza atması büyük yankı buldu.

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Seri için dev tepki! Fakir dilenciler

Roma, İnter, Napoli ve Milan'ın yakından ilgilendiği yıldız futbolcuyu dört dev kulübe çalım atarak İstanbul'a getirten Cimbom tüm dikkatleri üstünde topladı.

Seri için dev tepki! Fakir dilenciler

Seri'nin sarı kırmızılı formayı sırtına geçirmesinin ardından özellikle Milan taraftarlarının isyanı 'çizme' basınında genişçe yer aldı.

Seri için dev tepki! Fakir dilenciler

Şu ana kadar yapmak istediği transferleri bir türlü gerçekleştiremeyen ve taraftarlarının sabrını taşıran Milan'ın, Seri'yi alamaması Serie A kulübünde infiale yol açtı.

Seri için dev tepki! Fakir dilenciler

Akşam'da yer alan habere göre kırmızı siyahlı ekibe gönül verenlerin yönetimi topa tutması Maldini'yi de ateşe attı.

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