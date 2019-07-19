Seri için dev tepki! "Fakir dilenciler"

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fernando ve Ndiaye'nin ayrılmasından sonra orta sahada oluşan boşluğu Seri transferi ile doldurdu. Galatasaray'ın bu transferi Avrupa'da da büyük yankı uyandırırken, Seri'nin Galatasaray'a imzası için şok tepkiler geldi...

19 Temmuz 2019 Cuma 10:42 Güncelleme: 19.07.2019 10:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





