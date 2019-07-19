Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fernando ve Ndiaye'nin ayrılmasından sonra orta sahada oluşan boşluğu Seri transferi ile doldurdu. Galatasaray'ın bu transferi Avrupa'da da büyük yankı uyandırırken, Seri'nin Galatasaray'a imzası için şok tepkiler geldi...
19 Temmuz 2019 Cuma 10:42
Güncelleme: 19.07.2019 10:42
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Avrupa'nın en iyi orta saha oyuncularından biri olarak gösterilen Michael Seri'nin Galatasaray'a imza atması büyük yankı buldu.
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Roma, İnter, Napoli ve Milan'ın yakından ilgilendiği yıldız futbolcuyu dört dev kulübe çalım atarak İstanbul'a getirten Cimbom tüm dikkatleri üstünde topladı.
Seri'nin sarı kırmızılı formayı sırtına geçirmesinin ardından özellikle Milan taraftarlarının isyanı 'çizme' basınında genişçe yer aldı.
Şu ana kadar yapmak istediği transferleri bir türlü gerçekleştiremeyen ve taraftarlarının sabrını taşıran Milan'ın, Seri'yi alamaması Serie A kulübünde infiale yol açtı.
Akşam'da yer alan habere göre kırmızı siyahlı ekibe gönül verenlerin yönetimi topa tutması Maldini'yi de ateşe attı.