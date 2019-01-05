Serdar Aziz Fenerbahçede! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Serdar Aziz Fenerbahçe'de!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadrosunda yer vermeyeceğini açıkladığı Serdar Aziz'in yeni takımı Fenerbahçe oldu.
5 Ocak 2019 Cumartesi, 20:18:43
Güncelleme: 20:29:49
Sezon ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bombalar peş peşe patlıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertliler Evkur Yeni Malatyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı Sadık Çiftpınar transferini resmen duyurdu.
Önceliği stoper ve forvet transferine veren sarı-lacivertliler bir transferi daha bitirdi.
Fenerbahçe Yönetimi, Galatasaray ile yollarını ayıran Serdar Aziz'in transferini netleştirdi.
Sarı-lacivertliler, milli stoper ile 4,5 yıllık anlaşmaya vardı.