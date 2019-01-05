Serdar Aziz Fenerbahçede! - Galeri - Fotomaç
05 Ocak 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Serdar Aziz Fenerbahçe'de!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadrosunda yer vermeyeceğini açıkladığı Serdar Aziz'in yeni takımı Fenerbahçe oldu.
5 Ocak 2019 Cumartesi, 20:18:43 Güncelleme: 20:29:49
Serdar Aziz Fenerbahçede!

Sezon ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bombalar peş peşe patlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serdar Aziz Fenerbahçede!

Sarı-lacivertliler Evkur Yeni Malatyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı Sadık Çiftpınar transferini resmen duyurdu.

Serdar Aziz Fenerbahçede!

Önceliği stoper ve forvet transferine veren sarı-lacivertliler bir transferi daha bitirdi.

Serdar Aziz Fenerbahçede!

Fenerbahçe Yönetimi, Galatasaray ile yollarını ayıran Serdar Aziz'in transferini netleştirdi.

Serdar Aziz Fenerbahçede!

Sarı-lacivertliler, milli stoper ile 4,5 yıllık anlaşmaya vardı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN