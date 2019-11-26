Şampiyonlar Ligi'ne Muslera damgası! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Kasım 2019, Salı
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Şampiyonlar Ligi'ne Muslera damgası!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 hafta geride kalırken temsilcimiz Galatasaray'da Fernando Muslera bireysel istatistiklerde ön plana çıktı. 4 hafta sonunda 1 puanla sonuncu sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip bu akşam Club Brugge ile karşılaşacak. Gruptaki tek puanını deplasmanda Club Brugge ile 0-0 berabere kalarak alan Cimbom, galip gelerek Avrupa Ligi'ne katılım yolunda büyük bir adım atmak istiyor.
26 Kasım 2019 Salı 16:04
Şampiyonlar Ligi'ne Muslera damgası!

Şampiyonlar Ligi internet sitesinden yayımlanan bilgilere göre; oyuncu istatistikleri hakkında bilgi verildi. Temsilcimiz Galatasaray'da Fernando Muslera geride kalan 4 haftada 25 kurtarış yaparak en çok kurtarış yapan kaleci oldu.

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Şampiyonlar Ligi'ne Muslera damgası!

Gol krallığı yarışında Salzburg'un genç forvet oyuncusu Haaland zirvede bulunurken, en çok asist yapan oyuncu da Ajax'ın orta saha oyuncusu Hakim Ziyech oldu. Diğer istatistikler şu şekilde:

Şampiyonlar Ligi'ne Muslera damgası!

EN ÇOK GOL ATAN OYUNCU:
Erling Haaland - 7

Şampiyonlar Ligi'ne Muslera damgası!

EN ÇOK İSABETLİ PAS YAPAN OYUNCU:
Miralem Pjanic - 338

Şampiyonlar Ligi'ne Muslera damgası!

EN ÇOK GOL TEŞEBBÜSÜNDE BULUNAN OYUNCU:
Cristiano Ronaldo - 11

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