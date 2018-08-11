Şampiyonlar Liginde dağıtılacak para belli oldu!

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Şampiyonlar Ligi'nde dağıtılacak para belli oldu!
11 Ağustos 2018 Cumartesi, 12:22:43 Güncelleme: 12:55:19
Şampiyonlar Ligi'nde dağıtılacak para belli oldu!
Yeni yayın hakları ihalesinin tamamlanması ile birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde katılımcı takımlara ne kadar ödül dağıtılacağı belli oldu. Galatasaray, ŞL Grup Aşaması'na doğrudan katılarak minimum 110 milyon Lira (15 milyon €) ödülü garantiledi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı her maçı kazanarak şampiyonluğa ulaşan takım 122 milyon €'ya yakın bir ödülün sahibi olacak. (TV yayın hakları ödemesi aşağıdaki sayılara dahil değildir)
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Şampiyonlar Ligi'nde dağıtılacak para belli oldu!
Şampiyonlar Ligi'nde dağıtılacak para belli oldu!
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