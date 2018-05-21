Şampiyon Galatasaray'da sezonun istatistikleri

Attığı 29 golle takımın en golcü ismi konumunda bulunan ve Süper Lig'de sezonu gol kralı olarak tamamlayan Gomis, 28 golle Fenerbahçeli eski futbolcu Alex de Souza'ya ait olan, "Süper Lig'in bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncusu" unvanını da ele geçirdi.

Gomis'in ardından, 9 golle Garry Rodrigues, 6'şar golle ise Sofiane Feghouli ve Tolga Ciğerci takımın en skorer isimleri olarak dikkati çekti.