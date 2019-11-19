Galatasaray adeta revire döndü. Sarı kırmızılılarda mevcut kadroda 9 isim sakat. Son olarak bu kervana Lemina katıldı. Ara transfer dönemi için gaza basan Galatasaray'da çalışmalar hızlandı. Fatih Terim'in aktif rol verdiği scout ekibi sağ kanada ülkesinin milli takımında da forma giyen bir yıldızı önerdi. Transferin yakın zamanda sonuçlanması bekleniyor. Peki, o isim kim? İşte Galatasaray'daki son dakika transfer haberinin ayrıntıları...