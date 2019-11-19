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Sakatların ardından Cimbom'dan transfer atağı! Bu ismi daha önce duymadınız...
Galatasaray adeta revire döndü. Sarı kırmızılılarda mevcut kadroda 9 isim sakat. Son olarak bu kervana Lemina katıldı. Ara transfer dönemi için gaza basan Galatasaray'da çalışmalar hızlandı. Fatih Terim'in aktif rol verdiği scout ekibi sağ kanada ülkesinin milli takımında da forma giyen bir yıldızı önerdi. Transferin yakın zamanda sonuçlanması bekleniyor. Peki, o isim kim? İşte Galatasaray'daki son dakika transfer haberinin ayrıntıları...
19 Kasım 2019 Salı 16:39
Güncelleme: 19.11.2019 16:40
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Galatasaray'da sakatlar can sıkmaya ve son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor...
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Emre Akbaba, Falcao, Babel, Şener, Belhanda, Luyindama ve Andone derken Lemina'nın da sakatlığı Galatasaray'ı adeta yıktı.
Bu isimlerden Babel, Muslera ve Luyindama'nın ardından MarioLemina'nın da milli takımdan sakat döndüğü kulüp tarafından resmi internet sitesinden açıklandı.
Sarı kırmızılılar sakatlık haberini, "Milli takım kamplarında yaşadıkları sakatlıkların ardından İstanbul'a dönen Fernando Muslera bel ağrısı, Ryan Babel sol dizindeki efüzyon (sıvı birikimi) ve Mario Lemina ise sağ diz iç yan bağındaki zorlanma nedeniyle günü tedaviyle geçirdi." şeklinde duyurdu.
Ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları elde edemeyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, scout ekibine transfer için hız vermeleri gerektiğini kaydetti.