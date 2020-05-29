HaberlerGaleriRyan Babel'e özel madde! İşte KAP'a bildirilmeyen o detay
Ryan Babel'e özel madde! İşte KAP'a bildirilmeyen o detay
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak istediği verimi alamadığı için Hollanda ekibi Ajax'a kiraladığı Ryan Babel'in durumu belirsizliğini korurken, oyuncunun sözleşmesine dair sarı-kırmızılı taraftarları mutlu edecek bir detay ortaya çıktı. İşte KAP'a bildirilmeyen o madde...
29 Mayıs 2020 Cuma 11:21
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray forması altında bu sezonun ilk yarısında gösterdiği performans hayal kırıklığı yaratınca ocak ayında Ajax'a kiralanan Ryan Babel, eski kulübünde de bekleneni veremedi. Sezon sonunda İstanbul'a dönecek olan Hollandalı futbolcu gelecek sezon içinse sarı-kırmızılıların kadro planlamasında yer almıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Maliyetleri düşürmek isteyen Galatasaray, yıllık 2.5 milyon Euro karşılığında imza atan Ryan Babel ile yolları ayırma düşüncesinde... Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen yönetim, hayal kırıklığı yaratan Babel için teklif gelmesini dört gözle bekleyecek.
Kulüp, Babel transferinde KAP'a yaptığı bildirimde bonservisi elinde olan bu futbolcu için üç sezon için yani 2022 hazirana kadar anlaşma yapıldığını duyurmuştu. Ancak sözleşmede, KAP'a bildirilmeyen çok önemli bir madde var.
Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray'ın KAP bildiriminde detaylandırılmasa da Babel ile imzalanan sözleşmesinde '2020-21 sezonunda 20 resmi maçta oynaması halinde kontratı 1 yıl daha uzar' maddesi var. Yani Babel'in sözleşmesi 2 değil, 1+1 yıllık ve takımdaki durumu performansına bağlı.
5 MİLYON EURO DEĞİL 2.5 MİLYON EURO
Bu nedenle Galatasaray'da Babel'in sözleşme bitimine 2 değil, 1 yıllık gözü ile bakılıyor. Sarı kırmızılıların Babel için imza altında olan yükümlülüğü de bu nedenle 5 milyon Euro değil, 2.5 milyon Euro. Nitekim camiada, Babel'in gelecek sezon 20 maç forma bulup sözleşmesinin otomatik olarak uzamasına ihtimal verilmiyor.
Babel ile yollarını bir an önce ayırmak isteyen Galatasaray, eğer bu futbolcuya bu sezon teklif gelmezse, ayrılık için 2022 yazını beklemeyecek ve 2020-2021 sezonu sonunda vedalaşacak.