Ryan Babel Galatasaray'a! - Fotomaç
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Ryan Babel Galatasaray'a!

Yönetimin, Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve 'kadro dışı bırakıldığı' yönünde iddialar bulunan oyuncu ile temasa geçtiği ifade edildi.

4 Aralık 2018 Salı 21:48 Güncelleme: 05.12.2018 10:45
Ryan Babel Galatasaray'a!

Galatasaray'da transfer gündemi her gün değişir oldu. Sarı-kırmızılı ekipte gündeme gelen son isim Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan Ryan Babel...

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Ryan Babel Galatasaray'a!

Everton'dan kiralanan Henry Onyekuru ile sezon sonunda yollar ayrılacak ve Cimbom, Nijeryalı futbolcu için İngiliz ekibine yeni bir teklif yapılmayacak.

Ryan Babel Galatasaray'a!

Galatasaray'ın Onyekuru'dan doğacak boşluğu Babel ile doldurma planı yaptığı ve menajeriyle ilk temasın kurulduğunu da öğrenildi.

Ryan Babel Galatasaray'a!

OLUMLU BAKIYOR

Ryan Donk'un da menajerliğini yapan Winnie Haatrecht ile bir araya gelen sarıkırmızılıların, 32 yaşındaki futbolcuya 1+1 yıllık sözleşme ve ciddi bir ücret önerdiği bildirildi.

Ryan Babel Galatasaray'a!

Menajer Haatrech'ın bir süredir Birleşik Arap Emirlikleri'nden bazı kulüplerle temas halinde olduğu bilinirken yine de Galatasaray'ın teklifine olumlu yaklaştığı ve sarı-kırmızılılardan süre istediği belirtildi.

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