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Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a flaş transfer önerisi! Son dakika haberleri
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında oynanan Galatasaray-Real Madrid maçının ardından sarı kırmızılıları mercek altına aldı. Dilmen değerlendirmelerde bulunurken Galatasaray'a bir de transfer önerisinde bulundu. İşte Dilmen'in "Galatasaray onu mutlaka almalı" dediği isim...
24 Ekim 2019 Perşembe 10:54
Güncelleme: 24.10.2019 10:54
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Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray, evinde dünyaca ünlü rakibi Real Madrid'i ağırladı.
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Türk Telekom Stadyumu'nda yüksek bir tempoda oynanan karşılaşmada temsilcimiz Galatasaray, güçlü rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu.
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kapsamında RealMadrid'i konuk ettiği maçı değerlendirdi.
Dilmen ilk olarak RealMadrid maçında Belhanda'yı beğenmediğini dile getirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
"Belhanda'yı ben beğenmedim maçta. Ancak olaya iki türlü bakmamız gerekiyor; Galatasaray taraftarının da Belhanda'nın da hatası var."