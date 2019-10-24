Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a flaş transfer önerisi! Son dakika haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Ekim 2019, Perşembe
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Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a flaş transfer önerisi! Son dakika haberleri

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında oynanan Galatasaray-Real Madrid maçının ardından sarı kırmızılıları mercek altına aldı. Dilmen değerlendirmelerde bulunurken Galatasaray'a bir de transfer önerisinde bulundu. İşte Dilmen'in "Galatasaray onu mutlaka almalı" dediği isim...

24 Ekim 2019 Perşembe 10:54 Güncelleme: 24.10.2019 10:54
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a flaş transfer önerisi! Son dakika haberleri

Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray, evinde dünyaca ünlü rakibi Real Madrid'i ağırladı.

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Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a flaş transfer önerisi! Son dakika haberleri

Türk Telekom Stadyumu'nda yüksek bir tempoda oynanan karşılaşmada temsilcimiz Galatasaray, güçlü rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a flaş transfer önerisi! Son dakika haberleri

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kapsamında Real Madrid'i konuk ettiği maçı değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a flaş transfer önerisi! Son dakika haberleri

Dilmen ilk olarak Real Madrid maçında Belhanda'yı beğenmediğini dile getirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a flaş transfer önerisi! Son dakika haberleri

"Belhanda'yı ben beğenmedim maçta. Ancak olaya iki türlü bakmamız gerekiyor; Galatasaray taraftarının da Belhanda'nın da hatası var."

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