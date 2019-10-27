Rıdvan Dilmen: Yürekten oynayabilecek oyuncuya lisans çıkarmadılar - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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Rıdvan Dilmen: Yürekten oynayabilecek oyuncuya lisans çıkarmadılar
Rıdvan Dilmen: Yürekten oynayabilecek oyuncuya lisans çıkarmadılar
Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ın Galatasaray'ı Umut Nayir'in attığı golle 1-0 mağlup ettiği maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.
27 Ekim 2019 Pazar 22:30
Güncelleme: 27.10.2019 22:36
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk etti.
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Karşılaşma 1-0 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle sonuçlanırken, sarı-kırmızılıların isteksiz oyunu gündeme oturdu.
Maçın ardından NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında çarpıcı açıklamalarda bulunan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı değerlendirdi.
İŞTE DİLMEN'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIRBAŞLARI:
"Karius'tan en uçtaki oyuncusuna kadar, Beşiktaş'ın 2. yarıda vasat oynayan bir oyuncusu yoktu. Galatasaray ilk yarıdaki görüntüsünü 2. yarıda da devam ettirdi."