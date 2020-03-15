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Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı! EURO 2020 ertelenecek mi?
Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş'ın 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Ayrıyeten gündem ile alakalı konuşan Dilmen, EURO 2020 ile alakalı flaş bir iddiada bulundu.
15 Mart 2020 Pazar 22:15
Güncelleme: 15.03.2020 23:56
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Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.
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Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirmelerde bulundu.
Öte yandan Dilmen, koronavirüs nedeniyle erteleneceği iddia edilen EURO 2020 turnuvasıyla alakalı flaş bir yorum yaptı.
İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN DEĞERLENDİRMELERİ
"Zirvedeki iki maç da berabere bitti. Bu 1'er puanda en zararlılar Galatasaray ve Beşiktaş. Beşiktaş şampiyonluk şansından koptu, tek şansı kazanmaktı."
"Kevin N'Koudou 25 yaşında, oldukça hızlı ve hareketli bir oyuncu. Ancak Kevin N'Koudou'nun neden Tottenham'da oynayamadığını anladım."