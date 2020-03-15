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Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı! EURO 2020 ertelenecek mi?

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş'ın 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Ayrıyeten gündem ile alakalı konuşan Dilmen, EURO 2020 ile alakalı flaş bir iddiada bulundu.

15 Mart 2020 Pazar 22:15 Güncelleme: 15.03.2020 23:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





